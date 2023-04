Nos mintieron a todos: revelan la verdad sobre el árbol que Shakira se habría llevado de la casa que compartía con Piqué

Shakira ya está viviendo en continente americano, en el país de las oportunidades, en Miami, Estados Unidos. La artista barranquillera ha dejado atrás su pasado con Gerard Piqué en España para empezar una nueva con sus hijos, Milán y Sasha.

Shakira sigue con su proceso de mudanza, pero no todo es cierto

Debido a eso, varios medios internacionales hicieron eco del proceso de mudanza de Shakira en su antigua mansión, primero una empresa comenzó a mover todas las cajas, y ahora ha sido un árbol, que se ha vuelto el centro de atención.

Las imágenes que ruedan en el Internet son las culpables de todo. En ellas, se puede ver a varios operarios con maquinaria sacando el árbol de gran tamaño. Las fotos se hicieron virales, y algunos usuarios afirmaron que se trataba de cedro que la propia Shakira sembró en 2018. El árbol tiene un significado especial para la barranquillera, por eso decían que había decidido llevárselo a Miami.

El árbol de Shakira, traído del Líbano, data de noviembre de 2022

Sin embargo, la historia no es del todo cierta. Tal y como confirma la agencia de noticias Europa Press, las imágenes virales no son actuales, sino que fueron tomadas el 8 de noviembre de 2022. Específicamente, un día después que se hiciera público el acuerdo de Shakira y Piqué por la custodia de sus hijos. Además, se trata de un olivo, más no de un cedro.

El árbol que se llevó Shakira (Captura de pantalla.)

Tras empezar su nueva vida en Miami, la cantante está en paradero desconocido. Por ahora no ha trascendido los planes que tiene con sus hijos. Lo que sí se sabe es que Shakira, Milán y Sasha comenzaran una nueva vida en una exclusiva mansión situada en North Bay Road, una de las zonas más exclusivas de Miami Beach.

La familia Mebarak tendrá vecinos a estrellas de la talla de Matt Damon, Jennifer Lopez, Ricky Martin o Cindy Crawford.