Niurka Marcos defiende a Margarita Portillo al ser quien cuidó a Andrés García

Niurka Marcos es una de las actrices más controversiales de la farándula mexicana, por lo que cada una de sus opiniones suelen generar una ola de reacciones ya sea en contra o a favorita. Ahora la artista ha hablado sobre la muerte de Andrés García quien llegó a ser su compañero de trabajo en varias oportunidades y con quien logró establecer una linda amistad.

Marcos recordó los lindos momentos que vivió con el galán de telenovelas, pero también el carácter fuerte que tenía Andrés, por lo que aplaudió la labor de Margarita Portillo, de encargarse de sus cuidados cuando la cirrosis hepática que le fue diagnosticada le generó distintas complicaciones a su salud.

Margarita fue la mujer que acompañó a Andrés durante sus últimos 22 años y a quien le dejó toda su fortuna junto a su hijastro luego de sacar de su testamento a sus hijos: Andrés Jr. Leonardo y Andrea, por presuntamente distanciarse de él y no estar al pendiente de su salud.

Niurka Marcos y su apoyo a la esposa de Andrés García

La esposa del protagonista de Pedro Navajas ha sido duramente criticada luego que Roberto Palazuelos quien mantuvo una polémica amistad con el actor, la acusara de haberlo influenciado sobre las decisiones de su testamento, en el cual el contaba con una parte antes que lo modificara.

“Toda sesión agraria que él haya hecho en vida, tiene que agotar el derecho de facto de la familia, si no firman los hijos, la sesión es inválida, y podemos meter un amparo, y podemos tumbarla, porque a lo mejor ese testamento fue con Andrés empastillado, no estaba muy bien de sus facultades mentales y pueden impugnar. Yo soy el albacea, y tengo personalidad jurídica para hacerlo, al final de cuentas se quedó con todo ella y la hermana”, dijo Roberto al tiempo que le advertía a Margarita de no quitarle lo que le pertenecía a Sandy Vale, mamá de Andrés Jr. y Leonardo García.

Es por ello que Niurka le ha mostrado todo su apoyo a la mujer que se hizo cargo de sus cuidados y lo acompañó pese a su mal carácter.

“Tratamos siempre de quedarnos con las cosas hermosas y eso esta bien, pero nadie puede desconocer el hecho de que Andrés era un hombre difícil y la verdad que su mujer se merece todo lo bueno que él le ha dado, sea material, sea los recuerdos, por lo que nadie la supera en el derecho de que él le deje todo lo bueno”, expresó.