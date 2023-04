Los llaman locos pero Camilo y Evaluna tienen la clave para un matrimonio exitoso

Desde que Camilo y Evaluna son pareja, han sido muy criticados por la forma en la que construyen su matrimonio. Comenzaron en 2014 pero oficializaron en 2015 para luego casarse en 2020.

Aunque sisempre han sido muy transparentes respecto a su relación, los internautas no dejan de burlarse de ellos, llamándolos ”locos” o “ridículos”. Por si fuera poco, algunos se han dedicado a cuestionar la forma en la que ejercen su paternidad, especialmente tras una declaración de Camilo sacada de contexto en la que aseguró que criarían a Índigo como un bebé no binario. El cantante se refería a que no le impondrían un género y que serían comprensivos con lo que quiera ser cuando tenga consciencia.

¿Camilo y Evaluna en crisis?

Desde el año pasado estallaron rumores de una supuesta crisis entre Camilo y Evaluna y que Mau Montaner, hermano de Evaluna, aseveró que el desorden de ambos ha sido un problema.

La pareja no suele responder a las críticas o señalamientos pero en aquella ocasión Evaluna desmintió la crisis publicando una serie de fotografías con las que agradeció la presencia de Camilo en su vida.

“Parí en casa como lo soñé sin anestesia y con Camilo y mi familia respirando y viviendo cada contracción conmigo (...) Me volví más y más loca por mi esposo”, se lee en un fragmento.

Posteriormente Camilo puso un alto a las críticas sobre la supuesta crianza no binaria que ejercían con Índigo y cómo esto sólo “iba a confundir al bebé”.

“Hace varios días hemos venido recibiendo una bocanada de preguntas y de intensidad de los medios de comunicación y sobretodo de programas de chismes acerca de una supuesta noticia que aseguraba que nosotros habíamos decidido que nuestra hija sería reconocida como no binaria. Respetamos profundamente a las personas que toman esta decisión pero no es nuestro caso. Sacaron de contexto unos videos de entrevistas donde nos referíamos a Índigo de manera neutral porque hasta ese día que nació nunca supimos su sexo porque nunca hicimos ecografías”, se lee en un mensaje publicado por el cantante.

Los llaman locos pero Camilo y Evaluna siempre han estado para el otro

Ambos suelen ser muy prudentes y pacientes con la prensa y los internautas malintencionados sin embargo, cuando se meten con el otro, no dudarán en salir a mostrar su apoyo.

Fue así como en una reciente entrevista, Camilo reveló que si bien no todo ha sido color de rosa en su matrimonio, ambos trabajan en conjunto para seguir mejorando y construyendo su “proyecto de amor”.

“Por supuesto que en mi relación con Evaluna hemos pasado por momentos muy complicados, hemos vivido terremotos muy complejos, hemos vivido momentos en que nos hemos preguntado ‘¿pa dónde va esto, qué va a pasar?’ Eso no cabe en las fotos ni se comparte nunca, pero es muy importante decirlo porque entonces uno dice ‘¿entonces qué, es una relación diferente a la mía?’, no, a nosotros no nos describen los momentos que hemos pasado, nos describe lo que hemos decidido hacer por proteger el proyecto de nuestro amor en esos momentos difíciles, hemos decidido saber que el amor tiene un propósito y que por ese propósito vale la pena luchar día a día, de manera disciplinada”, confesó.

El apoyo mutuo es una de las muestras de amor más grandes. Constantemente podemos ver en redes cómo Camilo y Evaluna plasman palabras de aliento y admiración por el otro, tanto por su trabajo actoral como por su calidad humana. Esto se convierte en un impulso para ser mejores.

Pasar tiempo de calidad juntos también es crucial para ambos. Aunque muchos los señalan de “dependientes”, ellos demuestran que se trata de una complicidad que va más allá de depender del otro. Ya sea a través de salidas a cenar, caminar, bailar, quedarse en casa o hacer algún deporte, el simple hecho de estar juntos y hacer algo que ambos disfruten construirá una relación más sólida.