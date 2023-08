Las extrañas coincidencias entre Juan Gabriel y Harry Styles... ¿estás listo?

El universo de TikTok se ha convertido en un referente para las tendencias, la música, detalles que pasan desapercibidos y que se convierten en revelaciones curiosas. Tal es el caso de un joven que en su cuenta de la plataforma (@heimdlandre) hace un “descubrimiento” sobre las coincidencias de dos artistas icónicos de la música: Juan Gabriel y Harry Styles.

El tiktoker se dio a la tarea de buscar lo trajes similares usados por ambos artistas. Además mostró como el cantante británico pudiera ser el hijo no reconocido de Juan Gabriel, porque aparte del estilo al vestir tienen peinados y poses parecidas, lo que desató una ola de comentarios sobre las posibles teorías de cómo el “Divo de Juárez” pareciera ser el hijo del “Divo de Juárez”.

“Harry Styles: as It was Juan Gabriel: así fue multiverso”, “Como que Harry Styles es el Juan Gabriel de nuestra generación”, “El Sivo de Londres, Juan Gabriel sencillamente aesthetic”, “Siempre adelantado a su época”, “Tengo dos teorías: 1- Harry es el hijo perdido de Juan Gabriel 2- Harry es súper fan”, “Juanga podría haber escrito As it was pero Harry podría escribir el Noa Noa”, “Ayuda me acabo de dar cuenta que los peinados también son iguales”, compartieron algunos internautas.

Mientras otros agregaron, “Lo que se ve no se pregunta”, “Teorías: 1.El que viste a Harry es fan de Juanga 2.Harry es Fan de Juanga 3. La mamá se Harry es fan de Juanga 4. Guanga traspaso su alma a Harry”, “Yo creo que Harry es el hijo perdido de Juanga”, “Él no se viste solo, su estilista a de ser Mexicano/a y Harry ni se a de dar cuenta que está pasando”.

El diseñador de Juan Gabriel fue Alex Peimbert, encargado de seguir al pie de la letra las exigencias del cantante que era ponerse muchos accesorios como sombreros, rebosos, mascadas, abanicos.

Harry Lambert, es el inventor del look de Harry Styles. Reconocido como uno de los nombres más influyentes del panorama, sus objetivos pasan por apoyar a la gente en la que cree y, por el camino, divertirse.

Ver para creer: los trajes en común

Juan Gabriel y Harry Styles.

Juan Gabriel y Harry Styles.

Juan Gabriel y Harry Styles.

Juan Gabriel y Harry Styles.

Juan Gabriel y Harry Styles.

