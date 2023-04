Chris Pratt traicionó a su esposa cuando más lo necesitaba, pero también a su hijo

Chris Pratt abandonó a su exesposa Anna Faris, cuando ella más lo necesitaba tras el duro momento que enfrentó luego que su hijo Jack naciera dos meses antes de lo estimado, lo que le produjo distintos problemas de salud.

Jack pesó menos de 2 kilos y sufrió una hemorragia cerebral grave que le dejó secuelas en motrices y de visión, situación que lo llevó a enfrentar distintas cirugías.

“El neurocirujano pediátrico nos sentó a Chris y a mí para decirnos que Jack tenía una hemorragia cerebral grave y que existía la posibilidad de que tuviera una discapacidad del desarrollo”, contó Faris en su libro de memorias Unqualified.

Chris y Anna se casaron en el 2009 con solo meses de haber iniciado su romance, en 2012 le dieron la bienvenida a su hijo pero en 2017 anunciaban su divorcio. Un año después el actor hacia público su romance con Katherine Schwarzenegger

Chris Pratt y la traición a su hijo

Aunque la faceta de esposo del famoso ha sido duramente criticada, la de padre ha quedad totalmente opacada por sus denigrantes comentarios.

Luego de su divorcio Pratt se casó con Katherine con quien se convirtió nuevamente en padre de dos niñas y con quienes presume su paternidad y el amor que siente por ellas.

“¡Busca a alguien que te mire así! ¿¡Sabes!? Nos conocimos en la iglesia. Me ha dado una vida increíble, una hija preciosa y sana”, dijo el actor sobre su esposa y el nacimiento de su primera hija en común.

Su comentario fue duramente criticado por internautas, al ser considerado una indirecta para su ex, tras los graves problemas de salud que enfrentó con su hijo mayor.

“En este mundo tan loco, él se iba a hacer películas, mientras yo me quedaba sola criando a nuestro hijo. Por supuesto que me sentía vulnerable. Los rumores me hicieron sentir, incluso aunque hubiesen sido falsos, que escondían un poco de verdad y me hicieron sentir muy insegura”, dijo Anna tras ocho años de matrimonio y los constantes rumores de infidelidad del actor.

Faris tuvo que lidiar con los rumores de infidelidad del padre de su hijo, sus ausencias en el hogar y más tarde su divorcio, mientras enfrentaba los problemas de salud de su pequeño.