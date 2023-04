“Unos buitres”: Maribel Guardia pide vivir su duelo en paz y no la dejan pero así la defendieron

El domingo 9 de abril el hijo de Maribel Guardia, Julián Figueroa, fue encontrado muerto en su residencia. La misma actriz confirmó que los servicios de emergencia “lo encontraron sin vida y sin rastros de violencia”, además agregó que el parte médico indicó que la causa de muerte habría sido “un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular”.

En su mensaje, Maribel “rogó comprensión” ante el profundo dolor que enfrenta la familia y recalcó que no ha tenido fuerza para reponder a los mensajes de la gente. También pidió respeto ya que todo el proceso será llevado en lo privado.

“Ruego comprensión por el profundo dolor por que estamos pasando, quisiera hablar con toda la gente que está intentando comunicarse, pero en verdad no tengo fuerza para hacerlo todavía. Ruego respeto a todos por nuestra privacidad y el doloroso momento que pasamos. Sus honras fúnebres se realizaran en privado, al lado de las personas más cercanas y que más lo amaron. Agradezco a todos los mensajes de apoyo y amor que me han estado enviando, pero en éste momento no tengo alma para contestar a nadie; espero poder hacerlo en otro momento. Gracias infinitas a todos por su comprensión”, escribió.

A pesar de esto, reporteros han estado rondando afuera de su propiedad, llegando incluso a los golpes y empujones, así como enfrentamientos con las personas cercanas a Maribel y su familia.

Tras la muerte de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian, así en estos momentos en la calle Cantil y Paseo del Pedregal en @AlcaldiaAO donde vivía y, presuntamente, fue hallado sin vida. pic.twitter.com/0jzepcUex1 — Red Vial (@RedVialRC) April 10, 2023

Del mismo modo, a algunas famosas como Yadhira Carrillo y Lorena Herrera se les negó el acceso a la casa de la actriz. Aunque la intención de ambas ha sido acompañarla, no tomaron en cuenta el mensaje sobre querer privacidad.

“No contestan los teléfonos. Ha sido muy buena. La verdad es que Maribel es una mujer maravillosa, no sé en donde está, entonces estoy viendo en dónde está, si podemos accesar”, indicó Yadhira desde su camioneta a los reporteros presentes.

Yadhira Carrillo llega a casa de Maribel Guardia para acompañarla en su dolor, sin embargo, no le es posible entrar para estar con su amiga. 💔



🎥: Liliana Carpio pic.twitter.com/uD3IKcj5NR — @TVNotasmx (@TVNotasmx) April 10, 2023

Por su parte, Lorena Herrera expresó: “No he podido hablar con ella porque todo mundo quiere hablar con ella y yo creo que hay que respetar el dolor por el que ella está pasando (...) Estos momentos cada quien debe de saber cómo los afronta y yo creo que sería muy doloroso para ella estar recibiendo a tanta gente que la amamos y que queremos estar con ella, entonces hay que respetar lo que ella haya decidido”. Al no poder acceder, la famosa abandonó la propiedad.

A Violeta Istfel, Alma Cero y Germán Ortega también se les negó la entrada.

Reporteros se han enfrentado a amigos y familiares que llegan con Maribel Guardia

Olivia Collins fue una de las pocas en poder acceder al funeral de Julián Figueroa pero al llegar, una ola de reporteros la interceptaron. En medio de los empujones, la hija de la actriz recibió golpes y se abrió paso a la fuerza. Collins reclamó: “¡Qué te pasa! Oye, oye, es mi hija. ¡No te metas con mi hija!”. ”No me tiene que agarrar así (...( No somos agresivos, estamos haciendo nuestro trabajo”, señaló la reportera Mónica Castañeda.

¿De verdad es necesario todo este acoso? ¿Para qué o qué? De verdad me da lo mismo saber los pormenores de quién visitó o no a Maribel Guardia están lokos o ke??? Y por qué yo estoi aki de pinche chismosaaaaaa???? pic.twitter.com/aL6zTDeBGJ — Úrsula Iguarán🪴 (@UrsulaBethManzo) April 11, 2023

Del mismo modo, Ana María Figueroa y Federico Figueroa hermanos de Joan Sebastian, así como primos de Julián, Marco Chacón, actual esposo de Maribel Guardia y hasta el padre José de Jesús Aguilar que oficiaría la misa privada, fueron acorralados por la prensa.

Fans defienden a Maribel Guardia y su familia

En redes sociales los fans expresaron su indignación ante la violencia y morbo de la prensa.

“¿De verdad es necesario todo este acoso? ¿Para qué o qué?”. “Entiendo que hacen su trabajo. Pero si ya habian dicho de la privacidad de un funera y el momento suceptible que es. Esto ya transgrede el orden publico y derechos a terceros, es incluso un delito. Y si es ACOSO, REPROBABLE de la prensa”. “¡Son unos buitres! Carroñeros, sacando provecho del dolor ajeno”, expresaron.

De verdad espero que Maribel Guardia meta denuncia a Infante y a todos los demás reporteros que están rodeando su casa sin dejarla vivir su duelo en paz — 🏹Sagittarius🏹 (@CavazosEv) April 10, 2023