“Soy mejor hombre para guiar a mi hijo”: Julián Figueroa en su último Día del Padre

El inesperado fallecimiento de Julián Figueroa conmocionó no solo al mundo de entretenimiento, sino a todos los mexicanos que han seguido su carrera y la de sus padres, Maribel Guardia y Joan Sebastián.

El cantante de 27 años fue hallado sin vida en su casa ubicada en la colonia Jardines del Pedregal, en la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México. Su madre confirmó en un comunicado que publicó en redes sociales que fue un infarto al miocardio la causa.

Julián tenía una carrera musical prometedora y había incursionado en la actuación con mucho éxito. Estaba casado desde el 2017 con la modelo Imelda Garza Tuñón, quien un año después lo convirtió en padre de José Julián. Su niño tiene 5 años.

Su mejor decisión

La joven de 25 años fue el gran amor de Julián. En noviembre de 2022, con motivo de su 9° aniversario, el hijo de Joan Sebastián aseguró que, pedirle a Garza que fuera su novia, fue “la mejor decisión” de su vida. “Eres y siempre serás mi único amor”, escribió en Instagram.

Tras su muerte, Imelda, con el corazón destrozado, publicó en su perfil social un álbum de fotos en las que aparece posando al lado de Julián. “Te amo por siempre”, escribió la modelo.

“Estás en un lugar mejor junto a tu papá y me dejas con el corazón partido en mil pedazos, pero con muchos recuerdos felices y muchas risas, vuela alto amore”.

Su último Día del Padre

A propósito de la triste partida de Julián, Despierta América recordó como el hijo de Maribel Guardia celebró su último Día del Padre junto a José Julián. “Ha sido lo más hermoso que me ha pasado en la vida, ser el padre de este chamaquito que tengo aquí”.

“Aprendo mucho de él todos los días, crezco mucho junto con él y me he obligado a mí mismo a ser cada vez mejor hombre, una persona más consciente de sus acciones y de sí mismo para poder guiarlo (…) Aquí hay un chamaquito que viene siguiendo mis pasos”.

Figueroa dijo que no le causa ilusión que su hijo se dedique al mundo artístico y precisó que si dependiera de él “preferiría que se dedicara a otra cosa”.

En cada momento de su vida recordaba a su padre, El Rey del Jaripeo. “Yo le enseñé una canción y él dijo que mi canción tenía un solo problema, ‘está tan buena que van a pensar que la hice yo’, esa es una anécdota muy bonita”.

“Extraño a mi padre, a cada rato quisiera abrazarlo, extraño no poder darle un beso. Me gustaría que viera la forma como he evolucionado como persona. Me gustaría, con el conocimiento y la experiencia que tengo, haberlo podido ayudar más y ser un apoyo para él”.