“Barbie momia de Egipto”: Laura Bozzo se suma a la última tendencia y la critican por su imagen

Desde que Warner Bros. lanzó el tráiler oficial y los afiches del elenco de su próxima película Barbie el pasado 4 de abril, las redes sociales se han convertido en el colorido mundo de Barbielandia.

Y es que, con revelación de las imágenes, llegó también un generador de selfis que permite a todo el mundo crear sus propios pósteres como si fueran personajes del filme y ni las celebs se han resistido.

Entre las estrellas que decidieron sumarse a la nueva tendencia está Laura Bozzo. A través de su perfil en Instagram, la famosa compartió su cartel convertida en muñeca Barbie el pasado 5 de abril.

En la imagen, con el fondo azul cielo y un brillante marco circular que presentaron los afiches originales, Bozzo aparece luciendo confiada con un traje sastre fucsia y un sujetador crema.

Asimismo, tal como los carteles del largometraje, la conductora de 70 años también tenía un eslogan que resumía su carácter. En su caso, se leía encima de su foto: “Esta Barbie es una inspiración”.

“A cualquier edad puedes cumplir tus sueños y ser lo que quieras ser. Bendiciones”, escribió la abogada en la descripción de la publicación, haciendo un guiño al lema de la muñeca de Mattel.

Laura Bozzo se une a la tendencia de Barbie y su apariencia desata críticas

Como era de esperarse, la imagen de la presentadora como personaje del filme encabezado por Margot Robbie desató una ola de reacciones. En su mayoría, burlas hacia su apariencia como Barbie.

“Había Barbie veterinaria, Barbie dentista y ahora la Barbie abuelita”, comentó un internauta. “La Barbie momia de Egipto”, la llamó otro. Un tercero escribió: “Barbie con siete días de borrachera”.

“La Barbie que nunca se vendió”, “La Barbie anciana” y “Destruyeron a la Barbie”, fueron otros comentarios. Asimismo, también hubo quienes la criticaron por no “aceptar su edad”.

“Qué triste no reconocer nuestros años y aparentar lo que ya no somos. Triste hacer el ridículo”, “¡Ay, no! ¿Qué es eso? Vieja ridícula” y “Un exceso para mí” fueron varias de las opiniones.

Sin embargo, muchos de los 884 mil seguidores de la personalidad no tardaron en defenderla de los detractores y celebrarla por su seguridad y por mostrar que la edad es solo un número.

“¡Qué sea feliz! A muchas nos falta la seguridad que esta mujer tiene”, opinó una usuaria. “Así debe ser uno a cualquier edad, digan lo que digan que no te importe, siempre guarda esa fortaleza”, expresó otro. Por último, varios de sus fans comentaron: “Y la que soporte “.

De esta forma, Laura Bozzo no solo ha demostrado una vez más que ama divertirse con las tendencias, también que no le importan las críticas mientras ella se sienta contenta con lo que haga.