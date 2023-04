La teoría de los fans sobre el padre del Chavo del 8: “Salió en un capítulo y no nos dimos cuenta”

El creador del ‘Chavo del 8′, Roberto Gómez Bolaños, nunca dio puntada sin dedal en la serie mexicana que por generaciones estuvo en las pantallas de la televisión.

Cada capítulo de este personaje está muy bien armado y siempre dejaba un mensaje que llegó directo a los corazones de los espectadores.

Pero a los fans del Chavo del 8 no se les pasa nada y hace poco algunos causaron revuelo en redes sociales al descubrir en uno de los capítulos que rueda por internet, se conoció quién era el verdadero padre del protagonista de esta serie.

Según el portal Univisión, el libro ‘El diario del Chavo del 8′, escrito en 1995 por el mismísimo Roberto Gómez Bolaños, se reveló el nombre real del Chavo, el cual es Rodolfo Pietro Filiberto Raffaelo Guglielmi.

A los fans no se les escapa detalles

Muchas informaciones se revelaron en estas páginas, pero gracias a eso los fans de la serie cómica retomaron esta publicación para averiguar la identidad del padre del Chavo, dando así con un personaje de ‘Chespirito’ que presenta similitudes muy sospechosas.

Según la historia el Chavo no conoció a su papá, así que su mamá cuidó de él hasta que un día no lo recogió de la guardería donde lo dejaba para irse a trabajar.

De esta forma terminó en un orfanato a cargo de la señora Martina, una mujer que maltrataba y golpeaba a los huérfanos.

“Yo antes pensaba que nunca había tenido un papá, pero luego mis amigos me explicaron que eso no era posible, que todos los que nacen es porque antes tuvieron un papá y una mamá. Lo que pasó es que yo no conocí a mi papá. O sea, que nada más de tuvo y se fue”, se puede leer en un fragmento del libro ‘El diario del Chavo del 8′.

Para un niño ya grande que una pareja lo adoptara se hacía muy difícil, así que decidió fugarse en medio de una tormenta para no seguir aguantando los maltratos.

El menor llegó a la vecindad, donde lo acogió una mujer de la tercera edad que vivía en el departamento número ocho.

Su padre en un sketch

Pero en el libro el propio Chespirito confiesa que nunca conoció a su padre, “nada más me tuvo y se fue”, los fans intuyeron que la identidad de su progenitor estaba oculta en un sketch de ‘Los supergenios de la mesa cuadrada’ (1968), un paletero que lucía y se comportaba igual que el Chavo.

El paletero y el Chavo tienen la misma actitud exasperante y terca, sufren episodios de ‘garrotera’ (una enfermedad inventada por Gómez Bolaños en la que los músculos se tensan provocando posiciones muy extrañas y divertidas) y comparten el mismo llanto peculiar: “Pi pi pi”.

Roberto Gómez nunca se pronunció sobre esta teoría, pero muchos de los fans saben que sus sketches y personajes suelen estar interconectados en algunas historias, por lo que la relación entre el Chavo y el paletero tendría sentido.