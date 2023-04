Esposa de Marco Antonio Solís rompió reglas de Carolina Herrera con estos looks: lució fabulosa

Carolina Herrera no solo ha acaparado titulares con su destacado trabajo en el mundo de la moda, sino también con sus consejos para lucir elegante después de los 40 que han dividido opiniones.

De hecho, hay algunas famosas que han preferido apegarse a su sentido del estilo y desafiaron de tajo las pautas de la famosa diseñadora. Tal como Cristy Solís, la esposa de Marco Antonio Solís.

A sus 52 años, la exmodelo y empresaria cubana ha dejado claro que los atuendos clásicos y sobrios por los que aboga Herrera no van con ella apostando por looks extravagantes y glam con los que luce fabulosa.

5 looks con los que Cristy Solís desafió las reglas de Carolina Herrera

Con sus propuestas estilísticas, Cristy ha probado que las mujeres pueden vestir las prendas que gusten sin importar sus años y verse realmente espectaculares pues la edad es solo un número.

Por eso, a continuación, te presentamos 5 estilismos con los que Solís rompió las reglas de la moda de la venezolana para seguir sus propias normas a la hora de vestir a sus cincuenta y conquistó.

Con minifalda estampada

Una de las reglas de estilo de Carolina Herrera más famosas y también polémicas es nunca usar minifaldas al llegar a la madurez pues considera que esa prenda es solo “para chicas jóvenes”.

No obstante, Cristy ha demostrado con varios looks que la edad no te limita para llevar la pieza y lucir sensacional. Tal como lo hizo durante un paseo al aire libre en el verano del año 2020.

La celebridad derrochó belleza y seguridad mientras recorría un paisaje vistiendo una romántica minifalda roja con estampado floral blanco de corte alto con la que presumió sus piernas.

Solís la combinó con un top negro de cuello halter ajustado a su silueta y un par de sandalias con tacón de cuña con las que añadió centímetros a su estatura y estilizó todavía más su figura petite.

Cristy Solís no ha dudado en llevar minifaldas para varias ocasiones | (Instagram: @cristy_solis)

Con bikini verde manzana

Otras de las normas de Herrera es no llevar bikinis después de los 40. En su caso, la diseñadora confesó al diario británico Daily Mail haberlos dejado atrás “cuando tenía entre 40 y 50 años”.

Sin embargo, la esposa de “El Buki” no duda en presumir su esbelto cuerpo en bikini a sus 50 cuando tiene la oportunidad. Así lo hizo en enero mientras navegaba por aguas mexicanas en un yate privado.

A través de su perfil en Instagram, la famosa compartió una postal en la que luce un bañador de dos piezas verde manzana. La parte superior era de tirantes halter y estaba adornado con pedrería.

Fuera del agua, la modelo llevó un pareo estampado a juego para elevar el look playero. Para completar, añadió sandalias de cuña marrones, glamurosas gafas de sol y un sombrero de mimbre.

Cristy Solís siempe elige bikinis para darse un chapuzón | (Instagram: @cristy_solis)

Con skinny jeans

Uno de los consejos más controversiales de la empresaria de 84 años para mujeres mayores es no usar jeans pues son “para los jóvenes”. De hecho, ella no los usa, por no tener “la edad adecuada”.

Empero, Cristy no comparte esta percepción en absoluto. Es más, es una auténtica amante de los pantalones de mezclilla y los usa para diferentes ocasiones, en especial, los que son tipo skinny.

Por ejemplo, en octubre de 2022, la fundadora de Salas Activewear mostró su estilo casual al combinar un par de ajustados jeans negros con una blusa beige de tirantes y sexy escote en “V”.

La nacida en Cuba completó su outfit informal con un par de botas vaqueras negras. Por último, remató con varios accesorios pues es partidaria del maximalismo. En el pasado, incluso ha portado jeans rotos.

Los jeans son de las prendas favoritas de Cristy Solís, en especial, los 'skinny' | (Instagram: @cristy_solis)

Con outfit total black

En su plática con Daily Mail, Carolina Herrera opinó que las mujeres “juegan de forma segura vistiéndose de negro” a medida que envejecen, pero durante el día encuentra este color “muy agotador”.

“Se vuelve como un uniforme. Todos visten de negro y es aburrido. No me importa el negro por la noche (…), pero durante el día me gusta usar algo de color. Es mucho más favorecedor”, expresó.

Solís, por su parte, ama vestir de negro tanto de día como de noche y lo ha dejado claro con looks nada aburridos a lo largo de los años. Tal como el que llevó recientemente para un concierto de su esposo.

En esa oportunidad, la celeb apostó por un estilismo casual pero chic compuesto por un entallado jumpsuit de este color con escote asimétrico, mangas largas, botas anchas y cinturón que acentuaba la cintura.

Cristy rompió el esquema monocromático agregando algunos accesorios dorados, como un guante, para contrastar. Sin duda alguna, lució moderna y muy enamorada de su esposo en esta ocasión.

El negro es uno de los colores favoritos de Cristy Solís | (Instagram: @cristy_solis)

Con profundo escote

En sus mandamientos fashion, la experta considera que un poco de escotadura puede ser sexy, pero no cree que “mostrar demasiado” sea bueno pues una mujer debe tener “un poco de misterio”.

Solís ha roto con esta norma varias veces llevando glamurosos trajes descotados en los que rezuma sensualidad. Tal como el que llevó para la boda de Marc Anthony y Nadia Ferreira.

En aquel importante evento, la madre de dos lució un espectacular vestido fucsia de Rosita Hurtado con lentejuelas y profundo escote pico con el que hizo alarde de su décolletage.

La famosa remató con un collar de cristales blancos, un reloj dorado y una minibolsa cubierta de brillantes rosa de Versace. En cuanto al beauty look, llevó un maquillaje que destacó su mirada.

Así como también, dejó su rubia y larga cabellera suelta; otra decisión de estilo que Herrera desaprueba porque cree que la melena XL no se ve bien en la mayoría de las mujeres al llegar a “cierta edad”.

Cristy Solís ama llevar escotes sexys y lo hace con gran seguridad | (Instagram: @cristy_solis)

Sin embargo, con su ejemplo, Cristy Solís recordó que de la moda, lo que te acomoda y no existe edad para dejar de vestir aquello con lo que nos sentimos hermosas y representadas.