Paty Navidad se enfrentó a su “peor compañero” y se ganó el respeto de los internautas

La actriz Patricia Navidad no solo es conocida por su gran talento en las telenovelas, sino también por ser controversial, pues no tiene “filtro en la lengua” al momento de expresar lo que siente, y al parecer, le ha costado caro dentro del mundo del espectáculo, ya que desde el 2019 no participa en ningún melodrama.

“Yo creo que he sido polémica y he causado mucha controversia y a veces escándalos por ser como soy, por pensar lo que pienso, por hablar como hablo”, contó el noviembre del año pasado al programa Siéntese quien pueda. Ella está clara que sus palabras resuenan, y es que hasta sus cuentas en Twitter fueron canceladas por divulgar teorías conspirativas sobre la Coivd-19 sin tener pruebas.

A pesar de eso, alega: “Yo no soy antivacunas, yo soy anti experimentos como lo he dicho siempre, yo no estoy vacunada y no me voy a vacunar, menos ahorita sabiendo que no soy la única, somo muchas personas que pensamos similar”, se defendió la actriz, de 49 años, en un programa de tv.

Ella ha manifestado que ha tenido una etapa bastante complicada a lo largo de los últimos 10 años, pero “abraza” esos episodios porque son los que la han hecho crecer: “Sin los momentos complicados no tendríamos la oportunidad de transformar, evolucionar”.

Su peor enemigo bajo control

Este miércoles 5 de abril confesó en su cuenta en Instagram quién ha sido su peor compañía, lo que dejó sorprendido a muchos, por la madurez con lo que lo tomó: “Mi peor compañero, en algunos momentos, fui yo misma con algunos miedos que aún sigo trabajando, pero cada día voy mejor. Gracias los amo”, escribió para sus 65 mil seguidores.

Sus fanáticos aplaudieron la sinceridad con la que escribió y le prestaron todo su apoyo en la caja de comentarios: “Has sido ejemplo de coherencia entre lo que dices y que haces, hay congruencia, cómo amiga has sido un pilar fuerte para todos los que se acercaron a ti”, “Lo estás haciendo increíble, eres fuerte, valiente y poderosa”, “Todos estamos viendo como renaces como él ave fénix, fuerte, bella y muy inteligente”.

La actriz actualmente forma parte de las estrellas que participan en la tercera temporada del reality show La casa de los famosos, donde ha tenido tenido algunos episodios bastante controversiales, como en el que afirmó que no se considera parte de la Tierra.

“Dicen que yo no soy extraterrestre por los temas que yo hablo, me ligan con los extraterrestres, y sí, yo no siento que no soy de este mundo”, le confesó a Osmel Sousa. La semana pasada, Paty también reveló a que la está pasando bien el programa:

“Me están poniendo la casa en contra, no sé si pueda (...) Yo dije que venía aquí a dar lo mejor de mí, ahorita me siento así, más vulnerable ante toda la casa que se me vino encima. (...) Los que no me están dando la oportunidad son ellos (sus compañeros), porque sin conocerme me están juzgando”, se pronunció la también cantante.

Navidad por ahora lo que más anhela es que los productores de televisión le den “la oportunidad de conquistar el corazón del público. Eso sueño”.