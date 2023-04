El comentario de Paola Rojas criticando a Shakira y apoyando a Clara Chía que generó indignación

Los comentarios y opiniones sobre el polémico triángulo amoroso que han protagonizado Gerard Piqué con su novia Clara Chía Martí y su ex pareja Shakira, siguen apareciendo tras las indirectas que se han lanzado el exfutbolista y la cantante, las cuales han dejado expuestos a sus hijos: Milan y Sasha.

Los dimes y diretes llevó a las presentadoras de Netas Divinas hablar del tema para dar su opinión de la infidelidad del español y las letras de la colombiana que han dado bastante de qué hablar. Sin embargo, las palabras de algunas de ellas dieron causaron un gran debate en redes sociales.

Se trata de Paola Rojas quien recibió algunas criticas por ponerse del lado de Clara, pese a que ella misma aclaró que no lo estaba.

La comentada opinión Paola Rojas

Según la presentadora lo que más le pareció injusto del tema fue lo que sus las letras de la intérprete podrían causarle a sus hijos en un futuro

“Yo no la juzgo, no me parece que esté bien o mal. Me preocupa, yo tiendo siempre a pensar con una prioridad importante en los niños, en este caso hay hijos en común, pero con esto ella lo abre y lo lleva a más foros de discusión”, destacó.

De igual manera, resaltó que aunque empatizaba con Shakira, no consideraba que su session #53 con Bizarrap se trate de un tema feminista.

“Me hacen ruido dos cosas, como esto cuando explota tan fuerte y no sabes los efectos que van a tener eso que voló en alguien como los niños. Mucho de lo que yo freno o contengo de mis expresiones en general es pensando en los niños. Otra que sigo procesando de como mujer, no como entenderlo como un manifiesto feminista”, comentó.

El comentario de Rojas se da pues critica que le lance a Clara al tratarse de otra mujer.

“Ella menciona a otra mujer, que tú me podrás decir: ‘Es que se metió a la casa que no debía con un tipo casado’ sí, se equivocó Clara Chía (...) tiene hoy 22 y cuando empezó este lío tendría 20 o no sé, me da igual, pero no la estoy justificando, nadie la obligó. Yo pienso que se dice: ‘Esta es una desgraciada’, okay, yo no estoy defendiendo a señorita Clara Chía, solo pienso que ella cometió ese error y tiene hoy un estigma global para siempre. Clara Chía en la mente de todos los terrícolas es esa hija de tatata que destrozó una familia. ¿en serio? ese error con esa letra escarlata”, remarcó.

Sus palabras fueron rechazadas por los internautas pues critican que la presentadora se preocupe más por las letras de Shakira que de la misma infidelidad de Gerard.