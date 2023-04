5 ‘red flags’ del príncipe William por las que no sorprenden su infidelidad hacia Kate Middleton

El matrimonio del príncipe William con Kate Middleton parece estar tambaleando tras rumores de infidelidad con una amiga y vecina llamada Rose Hanbury.

Para muchos, este caso tiene muchas similitudes con el engaño que su padre, el príncipe Carlos, tuvo con la princesa Diana, puesto que es una conocida de la familia con la que presuntamente tendría una relación extramarital pese a la aparente imagen de perfección que derrochan en cada evento público.

Sin embargo, para los cercanos y los fans de la realeza no parece tan descabellado, pues el hijo mayor de Lady Di ya ha demostrado tener ciertas señales de alerta de que no todo es como parece.

Las red flags del príncipe William que explicarían su infidelidad hacia Kate Middleton

No se quería comprometer

Pocos recuerdan que cuando eran novios, el futuro rey de Inglaterra terminó con su actual esposa por teléfono porque sentía que aquella relación no iba a funcionar y que no era justo para ella seguir con él si al final no habría compromiso. Fue una decepción para todos, especialmente para las dos familias involucradas.

Falta de atención

Por aquella misma época, al príncipe de Gales se le denominó “el rey de la noche”. Se iba de fiesta, aparecía en fotos de paparazzi con otras mujeres y el círculo cercano confirma que no le prestaba atención a Kate. De hecho, él llegó a sentirse “atrapado” y quiso espacio. Los fans de ella dicen que no la valoró desde un principio.

Tiene un carácter explosivo

Aunque no parezca por su imagen de hombre centrado, carismático y educado, fuentes internas de la realeza aseveran que tiene un carácter difícil de lidiar, cargado de explosiones de ira. “Guillermo tiende a gritar y Kate, haciendo gala del mismo estoicismo con el que impresionó a su familia política tras la ruptura de su noviazgo, es la que ejerce de negociadora y mantiene la serenidad”, afirman.

Hay fuertes peleas

Asimismo, el encargado de Highgrove House, Grant Harrold, confesó en el pasado que la pareja puertas adentro realmente no es como un cuento de hadas como se lo imaginan algunos. “Tienen peleas terribles en las que se arrojan cosas. Kate puede parecer una persona muy tranquila y Guillermo también. Pero no siempre es cierto. Porque el gran estrés para ellos es que están constantemente rodeados de (ayudantes de palacio)”, explicó.

Ya se había mostrado ‘cariñoso’

En el pasado, específicamente en 2019, se rumoró que el príncipe William había incurrido en varias infidelidades hacia Kate Middleton con Rose Hanbury. Hasta circularon unas fotos en las que se le ve besándola y muy cariñosa, lo que llevó a la princesa de Gales a cortar su vínculo con ella. Que se haya repetido, no es sorpresa para los expertos.