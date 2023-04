“Me siento plena sin tener un hijo”: Daniela y Angelique exponen las razones para no ser madres

Daniela Luján y Angelique Boyer han sido algunas de las famosas del espectáculo mexicano que han declarado que aún no están listas para ser madres y que no buscan convertirse en una muy pronto, mostrando una nueva cara del éxito de la mujer.

Hablar de maternidad puede ser complicado, y es que para muchos, es el punto máximo para mostrar el valor y éxito de las mujeres, pero esto no siempre es así, pues algunas de ellas han mostrado que se puede triunfar sin haberse convertido en madres, presumiendo otros logros.

Es importante resaltar que las prioridades pueden cambiar dependiendo del estilo de vida y las formas de pensar de cada quien, y que este tipo de decisiones, tanto de convertirse en madres como de continuar tu vida sin ser una, no está mal.

Cada quien es dueño de su vida y cada quien mide su éxito siendo o no siendo madres, es así que famosas como Luján, Boyer e incluso estrellas internacionales como Emma Watson, han sido quienes dan voz a todas aquellas mujeres que, como ellas, buscan triunfar de una forma ‘distinta’.

Daniela Luján y Angelique Boyer: las importantes razones por las que no desean ser madres

Dos importantes actrices del medio del espectáculo han compartido su postura respecto a la maternidad, mostrando un ‘lado B’ que algunas mujeres que viven con los mismos ideales que ellas, seguramente necesitan escuchar, porque ser madre no es lo único que completa nuestra vida.

Daniela Luján ¿Por qué no quiere ser madre?

La actriz de 35 años declaró el año pasado durante una entrevista en el programa de ‘Venga la Alegría’ que, a pesar de que su actual pareja Mario Alberto Monroy es padre de una pequeña, ella no desempeña el rol de madre, simplemente porque no es algo que ella desee realmente.

“Sigo como muy clara con eso, yo no quiero tener hijos. Mi pareja tiene una hija, pero no quiero esta responsabilidad ni este compromiso, no me siento capaz, tampoco tengo este reloj biológico, ni tampoco tengo este instinto maternal que de pronto nos surge”. Comentó la actriz.

A su vez, Daniela Luján comentó que la opinión de los otros no es algo que realmente le importe.

Angelique Boyer y la poderosa razón para no ser madre

Igual que su colega, La protagonista de ‘El Amor Invencible’, declaró en una entrevista al programa ‘Hoy’ las poderosas razones que tenía para que ella y Sebastian Rulli con quien ya lleva una relación de poco más dee una década juntos, no busquen convertirse en padres pronto.

“Hoy en día estamos dándonos cuenta de que hay una sobrepoblación, hay que ser muy conscientes de eso, que es una gran responsabilidad… Al rato no vamos a tener agua, entonces yo sí me pongo a pensar en eso”. Comentó la actriz francesa, además, agregó que sin la necesidad de tener un hijo, se sigue sintiendo plena “Yo creo que hemos crecido con conceptos que la sociedad ha marcado como ‘el día más feliz de tu vida va a ser tu boda’, ‘para alcanzar la plenitud tienes que casarte y tener hijos’ y no”.