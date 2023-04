Piqué y la fría despedida que le dieron sus hijos antes de irse a Miami con Shakira: FOTOS

Shakira se fue de Barcelona con sus hijos Sasha y Milán a Miami , el que ahora será su nueva casa y donde vivirá este nuevo comienzo de su vida.

La cantante colombiana vivió en Barcelona por más de 10 años en esa mansión que compró junto a Piqué y donde vivió miles de cosas, el nacimiento de sus hijos, sus alegrías, tristezas, y dolores.

“Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar. Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad”, fue el emotivo mensaje con el que Shakira se despidió y emprendió su nuevo viaje.

Antes de irse, Piqué fue a su casa por última vez, pero no para verla, sino para recoger a sus hijos, despedirse y vivir el último momento con ellos en Barcelona.

Así fue la despedida de Piqué y sus hijos antes de irse de Barcelona a Miami

El paparazzi Jordi Martín estuvo en casa de Shakira la noche antes que se fuera de Barcelona y allí estaban algunos fans esperándola y despidiéndola.

Mientras estaba allí en la noche llegó Piqué en su camioneta negra a recoger a sus hijos Sasha y Milán para despedirse de ellos y muchos lo criticaron por su fría actitud.

Y es que el futbolista llegó a casa por sus hijos como siempre sin bajarse de la camioneta, y ni los saludó con emoción, como si no los hubiera visto.

Pero, no fue el único frío y serio, pues sus hijos también se veían muy serios y tristes seguro por la mudanza pero no parecía que estuvieran muy cómodos con su papá.

“Esos niños no pueden estar felices con él, si él nunca les muestra amor”, “siempre tan frío y seco con sus hijos”, “ah pero con Clarita si muy feliz, y con sus hijos súper serio y eso que se van, que horror”, “si cambió a sus hijos por la casa, qué se puede esperar de él”, y “se nota que ahí no hay amor, no hay conexión, no hay nada”, fueron algunas de las reacciones en redes.