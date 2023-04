Ángela Aguilar divide opiniones por fotografiarse comiendo hamburguesa: “Necesitas ser más empática”

Desde que Ángela Aguilar, hija de Pepe Aguilar y Aneliz Álvarez-Alcalá, se montó en un escenario, cautivó con su prodigiosa voz a los mexicanos.

Poco tiempo después conquistó corazones en Latinoamérica que la han convertido en una de las artistas jóvenes más prometedoras del genero regional mexicano.

Cuando lanzó su primer álbum como solista “Primero soy mexicana”, presentaciones y premios le llueven y los éxitos de esta joven de apenas 19 años no han parado.

No sólo destaca por su música, también es influencer y es ícono de la moda, especialmente cuando se trata de alfombras rojas y sus looks sobre el escenario.

La artista ya cuenta en su Instagram con más de 9 millones de seguidores, quienes están pendiente de cada paso que da en su carrera.

¿Tan polémica como su padre?

Precisamente la hija de Pepe Aguilar hizo una polémica declaración durante el Mundial de Qatar 2021 que hasta hoy sus fans no le perdonan. Afirmaba ser “25 por ciento argentina”, tiempo después que el equipo de Lionel Messi venciera a la selección mexicana.

La joven también generó debate en sus redes tras ser invitada a un evento de la realeza española, que contó con la presencia de la Reina Sofía, reseñó TVnotas.

Las críticas se reavivaron y la intérprete de ‘Qué agonía’ nuevamente fue señalada por “no sentirse orgullosa de sus raíces”.

Con esos antecedentes parece que la heredera de la Dinastía Aguilar no ha aprendido de las criticas de sus seguidores y sigue dando de qué hablar con sus declaraciones e imágenes.

La hamburguesa la protagonista de un nuevo debate

En esta oportunidad, la “Princesa de regional mexicano”, publicó una imagen donde posa comiendo una hamburguesa y nuevamente fue interpretada como una forma de “desprecio hacia la comida mexicana”.

“No es mexicana, es oportunista”, “¿A poco las argentinas comen hamburguesas? Ah no es cierto tu eres estadounidense”, ¡”Como mexicano esta mujer no me representa!”, “Una clara foto de desprecio a México”, “Ahora burguesa salió”, son algunos de los fuertes comentarios que recibió Ángela en su cuenta de Instagram.

También se generó un debate entre los seguidores que la apoyan, quienes pidieron ya superar lo que sucedió en la fiebre mundialista.

“¿Por qué tanto odio y envidia a esta talentosa joven? Qué importa de qué parte de mundo sea Dios le dio el don de cantar y lo hace divino. Dejen la mala vibra”, la defendió uno de sus fans.

Lo cierto es que con estas experiencias ya Ángela está curada de las críticas que genera en sus seguidores ¿Lo hará a propósito? Juzgue usted mismo....