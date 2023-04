5 series y películas que debes ver en Netflix antes que las eliminen: Dulce María actúa en una

En abril, tal como pasa todos los meses, muchas series y películas nuevas llegarán al catálogo de Netflix; no obstante, también se despedirán un puñado de producciones del gigante de streaming.

El lado bueno de la mala noticia es que todavía hay tiempo para ver algunos de estos proyectos televisivos y cinematográficos antes de que los eliminen de la biblioteca de la exitosa plataforma.

5 producciones que debes ver en Netflix antes que se vayan en abril

La lista de todo lo que se va este mes es amplia, pero hay algunas series y películas en especial de gran calidad que no debes dejar de ver antes de que se vayan de Netflix si todavía no lo has hecho.

Por esto, a continuación, te presentamos 5 de estas producciones salientes del servicio de transmisión en abril que tienes reproducir cuanto antes para no perdértelas.

Señora Acero (2014-2019)

Encabezada por Blanca Soto y Carolina Miranda, la exitosa narconovela de Telemundo cuenta con cinco temporadas llenas de acción y emoción que te mantendrán pegado a la plataforma.

Sinopsis oficial: Cuando muere su esposo narcotraficante, una mujer inocente reclamará su lugar en el negocio para salvar a su hijo enfermo.

Último día para verla en Netflix: 27 de abril.

Falsa identidad (2020-2021)

Si viste la primera temporada, no te puedes perder la segunda entrega de la impactante telenovela de Telemundo antes de que se vaya de Netflix a mediados del mes de abril.

La secuela tiene una intensa trama desarrollada en 78 episodios y un elenco de lujo compuesto por estrellas como Luis Ernesto Franco, Camila Sodi, Sergio Goyri, Samadhi Zendejas y Dulce María.

Sinopsis oficial: Diego e Isabel son dos desconocidos que vuelan a México fingiendo ser una pareja para escapar del narcotráfico que lo persigue a él y del marido violento de ella.

Último día para verla en Netflix: 14 de abril.

Un amor tan hermoso (2017)

Con tan solo 24 episodios, los amantes de los dramas asiáticos quedarán cautivados por la adorable historia de amor narrada en esta serie de televisión china encabezada por Hu Yitian y Shen Yue.

Sinopsis oficial: Los altibajos de la escuela, la familia y la adolescencia ponen a prueba la relación entre una artista en ciernes y su atractivo, pero indiferente compañero de clase.

Último día para verla en Netflix: 19 de abril.

Silencio (2016)

Dirigida por Mike Flanagan, la cinta es considerada una de las mejores producciones de terror en el catálogo de la plataforma, por lo que debes verla si te gusta el género y quieres pasar un susto.

Sinopsis oficial: Una escritora sorda se fue al bosque a vivir sola y en paz, hasta que un asesino enmascarado aparece en la ventana.

Último día para verla en Netflix: 7 de abril.

El diario del pescador (2020)

La película camerunesa de drama social, basado en la vida de Malala Yousafzai, sin duda vale la pena ver por su gran historia y las actuaciones de un talentoso reparto que te conmoverán.

Sinopsis oficial: Inspirada en la vida de la ganadora del Premio Nobel de la Paz Malala Yousafzai, una niña desafía las expectativas de su padre y su aldea para seguir con sus estudios.

Último día para verla en Netflix: 3 de abril.

Otras producciones salientes de Netflix en abril que deberías considerar ver antes de que se vayan de la biblioteca del gigante son Alien Warfare, El reemplazante, El milagro y El panadero y la belleza.