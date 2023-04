¿Imanol Landeta se retiró de las novelas por su físico? Las razones por las que dejó su carrera

Imanol Landeta fue uno de los actores más populares en la televisión mexicana durante los años 90 y principios de los 2000. No obstante, a pesar de su gran éxito, decidió retirarse de la actuación.

Ahora, a casi tres lustros de su despedida, el protagonista de exitosas telenovelas infantiles como El niño que vino del mar reapareció en las pantallas como invitado del programa virtual Envinadas.

Durante el primer episodio de la sexta temporada del show, estrenado el pasado 29 de marzo en YouTube, el exactor visitó la emisión conducida por Daniela Luján, Mariana Botas y Jessica Segura.

En su visita, Luján finalmente pudo confesarle en persona algo de lo que ya ha sido abierta antes: Landeta es su amor platónico desde los 5 años cuando se conocieron en el set de Plaza Sésamo.

El también excantante, quien sorprendió a Daniela al salir de una enorme caja de regalo, le cantó a su eterna enamorada su tema Como canica, conversaron con sobre su retiro y varias anécdotas.

El reencuentro de estas otrora dos grandes estrellas infantiles de Televisa en la década de los 90 y las confesiones la protagonista de El diario de Daniela causaron revuelo en redes sociales.

Gracias a esto, el público comenzó a preguntarse nuevamente sobre las razones que orillaron al prometedor exactor a alejarse del medio artístico y la vida pública definitivamente en 2009.

Por años, se especuló que todo se debió al cambio de su imagen, pues comenzó a perder el cabello en la adolescencia y una cabeza calva no se ajusta a los estereotipos de galanes de novelas mexicanas.

Pero, ¿por qué Imanol Landeta realmente se alejó de la actuación?

Al respecto, el hijo de Manuel Landeta se abrió por primera vez en una entrevista con el programa De primera mano hace dos años y develó los verdaderos motivos que lo llevaron a terminar su carrera.

Durante la conversación, el artista admitió que su aspecto físico sí tuvo un rol en su determinación de distanciarse de la industria del espectáculo mexicana, pero no fue la única razón tras su retiro.

“Me alejé del mundo artístico por varias razones. Por ahí cuentan que porque me quedé pelón, pero ante la genética no hay nada que hacer. Además, Dios creó pocas cabezas perfectas, las demás las llenó de pelos, de qué me preocupo”, contó entre risas.

“Yo creo que el estereotipo del galán en la televisión mexicana es totalmente diferente a mí; pero, pues eso solo en parte. Por otro lado, yo quería satisfacer otras inquietudes mías, desarrollar otras habilidades...”, contó.

Tras alejarse de la pantalla chica, Imanol se centró en estudiar Administración y comenzó a forjarse una exitosa carrera como agricultor y empresario que lo ha llenado de muchas satisfacciones.

“Durante este tiempo estudié Administración, hice vida de familia, tengo una hija. Han sido años de estar transitando por diferentes momentos del desarrollo profesional administrativo”, contó.

Ahora, el retirado intérprete de 35 años de edad vive y trabaja en el campo, algo por lo que se siente sumamente afortunado puesto que se trata de un ambiente tranquilo y con un aire limpio.

“Estoy dedicado al campo. Tengo el proyecto de las abejas, entonces estamos produciendo miel y administro otras cosas agrícolas: aguacates, me encanta el ganado…”, compartió en la plática.

“Es bellísimo estar en el campo, no se siente el trabajo, eso sí, empieza tempranito. A las 5 de la mañana yo ya estoy en acción”, especificó Landeta, quien se separó de su esposa en 2020, pero sigue presente en la vida de su pequeña hija Julia.

También se alejó por descontento con el medio y la inseguridad al ser artista

Por otro lado, en su participación en Envinadas, Imanol ratificó que otros grandes motivos por los que decidió retirarse era porque no estaba contento con el medio y la inseguridad de no tener proyectos.

“Es tan intenso el mundo artístico, tan celoso también... Te abraza y te absorbe. Entonces, literal, le aventé fuego a mis barcos y los quemé. Dije: ‘¡me retiro!’. Luego dije eso no hay que hacerlo así”, explicó.

“Quería experimentar algo diferente, pero no podía salir”, contó sobre su decisión, la cual asegura que tomó tras mucho meditar y cuando ya tenía su propia productora con un amigo.

“De pronto, tu mente necesita tener un descanso y si no tienes, ¿qué haces? Yo no era exclusivo, entonces era: ‘¿y si no tengo novela? ¿Y si no tengo disco? ¿Y si no tengo conciertos?’. Siempre era un ‘y si’. Entonces, mientras más vas abriendo tus opciones y te diversificas, está más fácil”, dijo.

“Yo no estaba muy contento con el tema de la casa productora, le vendí a mi socio (el negocio) y, en ese cruce de situaciones, me meto a estudiar Administración”, recordó sobre cómo se alejó del medio.

Actualmente, Imanol no se cierra por completo a la idea de retomar su antigua carrera actoral y musical pues es consciente de que la vida es cambiante, pero él está muy feliz con el presente que se ha construido.