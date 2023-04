¿Daniella Álvarez y Daniel Arenas se separaron? Las razones por las que muchos creen que sí

Daniella Álvarez y Daniel Arenas se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas en el mundo del espectáculo colombiano desde que confirmaron su noviazgo en septiembre de 2021.

Desde entonces, la modelo y el actor dieron incontables pruebas de su amor con sus declaraciones ante los medios y las muchas publicaciones dedicadas a su relación sentimental en redes sociales.

Los tórtolos se dejaron ver de lo más enamorados y felices en incontables momentos juntos. En viajes por el mundo, compromisos profesionales y hasta celebraciones como cumpleaños y Navidad.

Además de los románticos mensajes que intercambiaban junto a postales de su idílico romance, la dupla no dudó en compartir sobre sus planes a futuro y hasta hablaron sobre tener hijos y casarse.

No obstante, aunque parecían una pareja hecha en el cielo, los últimos meses no han sonado campanas de boda entre las estrellas colombianas, sino fuertes rumores de separación.

Las pistas que sugieren que Daniella Álvarez y Daniel Arenas terminaron

La relación de la pareja entró en una etapa compleja luego de que Arenas se mudara a Miami, Estados Unidos, para unirse al elenco de conductores del programa Hoy día a inicios del año.

A muchos les llamó la atención que Álvarez no lo felicitara públicamente en redes sociales por su nuevo trabajo pues era común de su parte compartir todo con sus fans, aunque esto no pasó a más.

El protagonista de telenovelas, por su parte, confesó que su mudanza al país norteamericano fue algo dificultosa, pero continuaría su relación a distancia hasta ver si era posible que ella se mudara.

“Ya veremos que las cosas se van dando poco a poco, pero la idea es estar acompañado, pero ahí vamos poco a poco”, compartió en una entrevista al show La mesa caliente.

No obstante, la situación se complicó poco después cuando, durante su primer día de trabajo en el matutino de Telemundo, besó en los labios a su compañera Adamari López durante un segmento.

Los actores tuvieron este gesto para mostrar al público cómo eran los besos entre los actores de telenovelas, pero el momento causó controversia debido a que Daniel está saliendo con Daniella.

Ella se mantuvo en silencio, pero él sí se pronunció al respecto en un live poco después para reconocer que se equivocó con su manera de actuar y pedirle disculpas públicamente a su novia.

“Ese día me equivoqué, ese día obré mal. Me disculpo con mi pareja porque no es justo para ella verme a mí en una posición de presentador dándole así sea un pico a alguien…”, dijo.

A partir de entonces, los novios han estado rodeado por rumores de ruptura que se han acrecentado las últimas semanas debido a diferentes acciones de ambos o la falta de las mismas.

¿Feliz San Valentín?

Por ejemplo, durante el pasado Día de San Valentín, la pareja no se dedicó ninguna publicación. La ausencia de una dedicatoria en las redes sociales captó mucho la atención entre sus seguidores.

Y es que, en esta especial fecha en años anteriores, ambos sí habían intercambiado mensajes de amor públicamente en sus perfiles en Instagram, la gran ventana hacia su bella historia de amor.

Además, la omisión se daba tan solo algunas semanas después de que el protagonista de melodramas como La gata se disculpara por lo ocurrido con López en los foros de Hoy Día.

Por otro lado, la famosa aseguró que pasaría el Día del Amor y la Amistad con su mejor amiga, Sandy, en lugar de su todavía presunta pareja. El 14 de febrero no hizo ninguna publicación.

Sin embargo, el presentador sí hizo referencia a ella durante un momento en la grabación del programa mañanero mientras respondía la pregunta “¿quién es el amor de tu vida?” para las redes.

“Yo pienso que amores en la vida hay muchos. Creo que el primero que tenemos es nuestros padres, nuestra familia…”, comenzó a responder. “Segundo, pienso que otro amor de la vida es la pareja”.

“En este momento mi pareja actual es a quien amo, a quien quiero, a quien apoyo, a quien considero mi compañera de vida”, expuso, aunque no mencionó el nombre de la exMiss Colombia.

Un febrero alejados

A posteriori, han ocurrido otros momentos que han avivado los rumores de separación. Tal como el hecho de que Álvarez acudió sola al Carnaval de Barranquilla y evitó hablar sobre Arenas.

El programa Lo sé todo reportó que intentaron cuestionarla sobre el estatus de su corazón cuando estaba a bordo de una carroza en el evento en febrero, pero ella evadió tocar tema.

También estuvo el que Daniella no asistiera al cumpleaños de los padres de Daniel. El actor viajó a Colombia para el festejo y lo presumió en sus redes sociales. Ella no apareció en ningún post.

Por otro lado, también en febrero, el magazine antes mencionado aseveró que Daniel y Daniella sí terminaron su relación debido al beso que el actor le dio a López citando una “muy buena fuente”.

“Según nos contaron, Daniela no logró pasar la página con el tema y por eso hoy cada uno anda por su lado”, reportaron en un artículo publicado en su sitio web el 22 de febrero.

Un marzo confuso

A inicios de marzo, las especulaciones continuaron. El Día de la Mujer, por ejemplo, Daniel Arenas dedicó unas palabras en redes sociales a todas las mujeres que forman parte importante de su vida.

Empero, no hizo mención ni tampoco etiquetó a Daniella Álvarez. Por eso, una vez más, los fanáticos de ambos volvieron a comentar sobre el distanciamiento entre ellos y su posible ruptura.

También este mes, la modelo viajó en dos oportunidades a Estados Unidos, pero no compartió en ningún momento haberse reencontrado con su amado durante su visita al país norteamericano.

La primera vez fue a visitar varios parques de atracciones en Florida en febrero. Mientras, en la segunda, viajó hasta Nueva York para recibir un reconocimiento por su fundación por parte de la Alcaldía en marzo.

Arenas aparentemente no la acompañó en ninguno de los momentos como acostumbraba y ella tampoco lo aludió, lo que extrañó a muchos puesto que él radica y trabaja ahora en EE. UU.

Sin embargo, la situación se volvió confusa a mediados del pasado mes debido a los comentarios que hizo el actor tras ser acosado por la vedette Lyn May durante un segmento de Hoy día.

Durante su visita al programa, la celebridad de 70 años intentó tocar inapropiadamente y también besar al conductor, quien movió su rostro a los lados para evadir la intolerable situación.

En un punto de la emisión, ella tomó sus manos para ponerla en sus caderas, pero él las soltó incómodo y le dejó claro que era un caballero y debía respetar a “la dama que tengo en casa”.

Daniella celebra sus logros sin Daniel

Asimismo, el 28 de marzo, la exreina de belleza fue distinguida por el Congreso de Colombia debido a su labor social con su la fundación Daniella Álvarez y no mencionó al actor en su agradecimiento.

A través de Instagram, la filántropa compartió un vistazo a este momento tan importante en su vida en donde estuvo acompañada por su madre, Sandra Vásquez, y su hermano menor, Ricky.

Junto a las imágenes de este gran día, Daniella expresó un mensaje de gratitud en donde excluyó a Arenas, quien ha sido su gran amor y apoyo durante estos últimos casi dos años.

En los comentarios, muchos de sus seguidores preguntaron por Daniel, pero la influencer no contestó los cuestionamientos de sus fieles admiradores en la plataforma social.

Daniel celebra su cumpleaños sin Daniella

Más recientemente, el pasado 30 de marzo, Daniel Arenas celebró su cumpleaños trabajando en Hoy día. Durante la emisión, sus compañeros lo sorprendieron con una videollamada a su familia.

Sus padres y su hermana lo felicitaron con cariño por su llegada a los 44, pero llamó la atención el hecho que Daniella estuviera ausente durante el segmento dedicado a su supuesto novio.

Aparte, tampoco publicó absolutamente nada en redes sociales relacionado a la vuelta al sol de Arenas, lo que para muchos pareció confirmar que efectivamente la relación se acabó.

Adiós al álbum de fotos

A pesar de que ninguno se ha pronunciado, otro acto que ha llevado a sus fans a asegurar que ya no hay nada entre ellos es que ambos borraron sus últimas fotos juntos de sus perfiles en Instagram.

Sus seguidores recordarán que pasaron tanto Navidad como Año Nuevo juntos y lo presumieron con publicaciones conjuntas, pero estos posts actualmente no aparecen en sus cuentas en la red.

En el perfil del santandereano, la última foto que tiene junto a la barranquillera es de mayo de 2022. Mientras, en la cuenta de la modelo, su última publicación con el actor es de agosto del año pasado.

¿Está juntos o no?

En conclusión, el hecho de que ya no se acompañen en los momentos importantes ni se dediquen mensajes en redes sociales como solían son las razones por las que muchos creen que terminaron.

Hasta ahora, ninguno ha confirmado su separación, pero casi no parece necesario pues su relación cada vez aparenta ser más distante y no solo por sus apretadas agendas, aunque se sigan en redes.