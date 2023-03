Madre lleva a su bebé de dos meses a hacerse una manicure y generó polémica en redes

Las redes sociales se han convertido en la plataforma para conocer todo tipo de cosas, para descubrir lo inimaginable y para contar historias comunes, raras e increíbles. Nada se escapa a la era del internet y las tecnologías.

Entre las redes sociales TikTok, Instagram, Facebook, de las mas populares, surgen otras como Reddit que está dando mucho de qué hablar en el mundo, pues se alimenta de historias interesantes que generan polémicos debates.

Una usuaria de Reddit que se hace llamar, u/renaissance_witch, contó la historia de una madre que le deja crecer las uñas a su bebé y le hace la manicura, una situación no sólo extraña sino terrible tomando en cuenta que un bebé puede herirse la cara con uñas largas.

La foto sorprendió a todos

Su foto valió más que mil palabras: eran las uñas de una bebita de solo un par de meses, convertidas en garras glamorosas de mujer mayor.

Según el portal Upsocl, las reacciones que inspira el contenido compartido en este grupo, son de burla o risas: es pensado para hacer burla sana de las personas con un gusto demasiado poco refinado.

Pero las reacciones a las uñas de esta bebita llegaron en otras emociones. Rabias, más que nada.

La rabia abundó en los comentarios

Los usuarios de la red inmediatamente comentaron el horror que sentían de ver semejante situación. El principal reparo estaba en lo peligroso que era para un bebé, tener uñas así de afiladas.

“Mi esposa y yo acabamos de tener un bebé. La cantidad de veces que he visto al bebé herirse el rostro y terminar llorando superan los dedos de mis manos. La mayor parte del tiempo le ponemos una guantesitos. Ver esta foto me hace preguntarme, ¿acaso esta mujer no amamanta? Escucho con regularidad a mi esposa gritar de dolor por las heridas que el bebé le causa con sus uñas, incluso cuando tiene puestos los guantes”.

Otro padre también comentó la publicación: “Como padre corto las uñas de mis dos niños desde el nacimiento, principalmente porque la madre tenía miedo de hacerlo. Esto tiene que ser una especie de broma. Es una pérdida de tiempo en mi opinión, pero de ninguna manera alguien inteligente podría dejárselas así”.