El nuevo look de Emme: hija de JLo reaparece con su mamá en concierto y demuestra que tiene su propio estilo

Jennifer López fue vista como una madre cariñosa cuando salió del último concierto de SZA con su hija, Emme Muñiz. La “Diva del Bronx” lució muy elegante con un traje de piel de camello y una mezclilla holgada, según informó Daily Mail.

JLo y Emme Muñiz fueron fotografiadas con sus propios estilos

JLo salió deslumbrante mientras usaba sus mechones con una cola de caballo peinada hacia atrás, combinando con un par de botas camel y escogió un par de gafas para el sol.

La actriz, de 53 años de edad, se vio muy feliz cuando salió del concierto final de SZA en el Kia Forum en Inglewood junto con su hija Emme, de 15 años.

Emme lució un oufit casual, vestía pantalones verdes y una camiseta con estampas. Llevaba unos audífonos, mientras se dirigía al auto con su madre después de salir del concierto.

JLo comparte a sus mellizos, Emme y Max, con su antiguo esposo, Marc Anthony, ambos estuvieron casados desde 2004, hasta junio de 2014. Sus hijos llegaron al mundo en febrero de 2008.

Emme Muñiz se identifica como no binaria

Sin embargo, Jennifer y Emme no fueron las únicas celebridades que asistieron al concierto de SZA de su gira SOS. El miércoles pasado, artistas del calibre de Justin Bieber, Adele, Olivia Rodrigo Kylie Jenner fueron vistos asistiendo al espectáculo.

Jennifer López reapareció ante las cámaras después de dar consejos de cómo mantener una vida saludable a través de ejercicios físicos y una actitud menta positiva.

“No es ningún secreto que el ejercicio es una parte muy importante de mi vida”, afirmó JLo, quien se encontraba promocionando Body Armor Lite para la nueva campaña “Choose More” que protagoniza.

“Creo que existe una correlación positiva entre el ejercicio y la salud mental”, dijola artista, cuyo próximo álbum, “This Is Me... Now”, es una continuación de “This Is Me... Then” de 2003, y debutará este verano.