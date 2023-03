El dolor más grande Shakira fue perder un hermano: le dedicó una canción que pocos recuerdan

Shakira ha sido un fenómeno mundial en la industria de la música, con una carrera llena de éxitos que la han mantenido en la cima. Aunque los últimos meses han sido muy complicados para la barranquillera debido al escándalo de infidelidad de Piqué, ella se ha mantenido con la frente en alto. Así lo ha hecho toda su vida pues desde niña ha vivido momentos que la han puesto a prueba.

La intérprete de Antología siempre ha estado respaldada por su familia, especialmente por su hermano Tonino, quien ha fungido de su mánager y confidente. Sin embargo, no sólo él ha estado al pie del cañón con ella, también sus otros 8 hermanos, además de que conserva el ejemplo del mayor quien falleció hace años.

Los hermanos de Shakira Mebarak

Shakira es hija única del matrimonio entre William Mebarak y Nidia del Carmen Ripoll y sus otros hermanos mayores son fruto de relaciones pasadas de su padre. Ellos son Tonino, José Antonio, Alberto, Edward, Robin, Moisés Mebarak, Patricia, Lucila y Ana Mebarak.

Fotos: Shakira, su papá y sus hermanos al completo (Miami) pic.twitter.com/vJhfAx4L9z — shakiramigos (@shakiramigos1) April 22, 2020

La cantante tuvo un décimo hermano, el mayor de todos, quien falleció a los 19 años en un accidente automovilístico cuando ella tenía apenas 2 años.

Aunque poco se sabe de este y ella era muy pequeña cuando sucedió la tragedia, siempre lo tuvo muy presente, tanto que incluso le compuso una canción.

Shakira siempre ha sido muy versátil con su música y aunque ahora la mayoría de sus canciones están llenas de energía, tienen ritmos alegres y son para bailar, en sus inicios se dedicó a cantar baladas llenas de melancolía.

Quizá pocos recuerdan la emotiva canción que compuso cuando tenía tan sólo 9 años, inspirada en la pérdida de su hermano.

¿Qué dice la letra de la canción que Shakira le dedicó a su hermano mayor?

Shakira era una bebé cuando perdió a su hermano mayor por lo que quizá nunca tuvo un recuerdo concreto de la convivencia con él en vida. Sin embargo, creció viendo a su padre triste, usando casi siempre, unos lentes oscuros.

Es así como surgió la canción Tus gafas oscuras, dedicada a la memoria de su hermano y a la melancolía de su padre.

El tema fue grabado en 1991 y aunque no se convirtió en un gran éxito como otras que ha dedicado, guarda uno de los momentos clave en su vida.

“Mi hijo murió a la edad de 19 años, Shakira tenía 2 años”, relató su padre en un documental de VH1, en 2006. Fue el mismo señor Mebarak quien habló del día que su hija le compuso dicha canción. “Un día, ella me dijo: ‘Papá quiero que escuches esta canción, se llama ‘Tus gafas oscuras’. Desde el momento en que perdí a mi hijo mayor, escondí mi dolor tras un par de lentes y ella hizo una conexión de eso con los anteojos que yo usaba”, relató.

“Tus gafas oscuras intrigantes, misteriosas a cualquier uno impacta. Y cuando me miras me quitas la vista y me robas el alma. Detienes el tiempo, detienes mi miente y se acaba la calma”, reza una estrofa de la canción.