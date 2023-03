Con 2 semanas de dar a luz, Yailin recupera su increíble figura: su escote robó toda la imaginación

Ya hacen 15 días que Yailin La Mas Viral y Anuel AA recibieron a su hija Cattleya tras varias semanas que el trapero confirmara en un video en sus redes sociales que se separaba de la madre de su pequeña

“Cuando yo me enamoro, yo me enamoro de verdad. Yailin es la madre de mi hija, no estoy con ella, pero es la madre de mi hija”, recalcó el cantante en el video.

Ambos cantantes habían contraído nupcias en junio del 2022, logrando ser de las parejas más mediáticas, esto debido al apoyo mutuo en cada una de sus presentaciones en países como México, Estados Unidos, Argentina y Perú.

Lo cierto es que, desde ese momento hasta hoy, la vida de la cantante, oriunda de República Dominicana, ha cambiado completamente: de haberse casado feliz con el que consideraba el amor de su vida, a darle la bienvenida a su primogénita en medio de tanta controversia sentimental por su ruptura.

Con cuarentena y provocativa

La joven de 20 años ha decidido seguir con su vida al lado de su pequeña y no dejar a un lado a sus más de 7 millones de seguidores a quienes tiene acostumbrado a sus publicaciones en sus redes sociales.

Así que sin importarle la cuarentena que debe guardar por su maternidad, Yailin se maquilló y mostró porque sigue siendo una de las dominicanas más bella.

Con dos historias que publicó en Instagram y un video, Jorgina Lulú Guillermo Díaz (Yailin), presumió su escote y no dejó nada a la imaginación.

Yailin y el increíble escote pic.twitter.com/EtJrQD3qVO — ShowMundial (@ShowmundialShow) March 27, 2023

En el video colgado en la red, la ex de Anuel lució un ajustado vestido donde sus atributos fue lo que llamó la atención. Mientras que en las stories canta y aparece con un brasier blanco muy provocativa y sensual.

¿Dedicadas a Anuel?

“La noche más linda del mundo, la he pasado yo contigo”, la letra de la canción del salsero Adalberto Santiago que Yailin cantó como un mensaje a su expareja y padre de su pequeña.

El escote con el que Yalin enamoró a todos pic.twitter.com/KmBko5fq7o — ShowMundial (@ShowmundialShow) March 27, 2023

En el otro video de sus stories también parafrasea una canción del Gran Combo: “Se nos perdió el amor, tenemos que buscarlo si es que al fin queremos encontrarlo”.

Una clara señal de que la cantante de genero urbano está buscando una reconciliación con el padre de su pequeña Cattleya.