Jamás se calla: todas las veces que Belinda silenció a machistas con firmes mensajes

Fue un momento bastante tenso el que vivió la cantante Belinda durante su espectáculo en la Feria de las Fresas 2023, realizado el domingo 26 de marzo. Un fanático eufórico burló la seguridad y se abalanzó sobre la estrella, la abrazó, lloró entre sus senos y se colgó de su cintura, para luego ser apartado y llevado a un lugar lejos de ella.

La artista trató de tomar con un poco de humor y calma: “Casi te da algo, ¡me asustaste! (...) Está ped*** (ebrio), está ped***, no pasa nada”. Pero la sorpresa dejó secuelas en la intérprete de “Egoista”, pues quedó adolorida. “En el concierto de hoy se subió una persona al escenario, casi me tira y me lastimó, además del susto que me llevé, me duele mucho la espalda”, detalló en su cuenta de Instagram.

Esto le valió comentarios a favor, pero también en su contra. Uno hate en la red social la tildo de exagerada e, incluso, deseo que el fan la hubiera tumbado: “Ojalá la hubiera tumbado el fan para que de veras diga que la lastimó la espalda”.

Y ella, como siempre, no se quedó callada y lo puso en su lugar: “Ojalá la hubiera tumbado’. Ay, señor, qué bonito mensaje da a la gente, fomentando la agresión. Primero aprenda a escribir, a entender los signos de puntuación y a usar el raciocinio para no quedar como un (payaso) misógino. Tómelo de la mejor manera, le va a servir de mucho en su trabajo”, expresó la cantante de 33 años.

Y acotó: “Vean el video y saquen sus conclusiones. Qué comentarios más misóginos, por eso la sociedad está como está, por personas como usted que no tienen ningún respeto por las mujeres”.

Esta no es la primera vez que Beli le responde a alguien, pues desde hace años alza su voz para defenderse.

Límites a la prensa

En febrero del año pasado, tras anunciar la ruptura con Christian Nodal, con quien se comprometió en matrimonio, ella decidió fijar límites, en especial con medios de comunicación porque la estaban criticando haber dado fin al romance.

A través de Twitter ella mandó a callar a todos: “Desafortunadamente, en los últimos días, personas públicas y de medios de comunicación han traspasado la barrera del respeto, llegando al punto de emitir comentarios que constituyen violencia de género”.

Esto no es solo por mí, sino por todas y cada una de las mujeres a quienes se les juzga por vivir su vida en libertad. Las mujeres no estamos obligadas a cumplir expectativas estereotipadas de una sociedad que nos sentencia a comportarnos de cierta manera. — Belinda (@belindapop) February 18, 2022

Belinda afirmó que sentía que era juzgada por una decisión que solo la afectaba a ella, y cuando mucho a su círculo más privado. Afirmó que la estaban difamando, calumniando y tergiversando, llevándola a “una posición muy vulnerable”.

Amenazó con tomar acciones legales y espetó: ”Las mujeres no estamos obligadas a cumplir expectativas estereotipadas de una sociedad que nos sentencia a comportarnos de cierta manera”.

Ella sí sabe de cultura rock

Un año antes, también pidió respeto de una forma bastante contundente luego de que usó una falda del grupo de rock Iron Maiden para un episodio de “La Voz Kids”. Un hombre le comentó: “Qué hermosa, mi amor. Ojalá supieras quién es Iron Maiden”.

“Creo que te falta algo de cultura pop. Los estereotipos que manejas sobre las personas (principalmente mujeres, por lo que veo) están fuera de lugar. Mejor corre y pon atención a mis historias de Instagram para que te des una idea sobre mis gusto musicales”, le respondió Beli.

Del cuerpo ajeno no se opina

En el 2016, la también actriz estaba siendo señalada porque se veía un poco más delgada y muchos de sus fans estaban preocupados, por lo que aprovechó las cámaras del programa Hoy para desahogarse: “Nada, pues que muchas bendiciones, y que les vaya muy bien, yo estoy muy feliz conmigo y eso es lo más importante, que uno esté feliz y se sienta cómodo con su cuerpo y con todo”.

Queda claro, que a Belinda el hecho de ser artista no la limita ni la censura para decir sus verdades, callar a otros y fijar límites.