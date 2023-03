Claudia Martín sí deseaba ser madre pero Andrés Tovar no era el indicado: nunca aceptes menos

Claudia Martín vivió un tormentoso 2021 luego de divorciarse de Andrés Tovar, tras un año y medio casados, y meses después conocer su relación con Maite Perroni, con quien se casó en octubre de 2022. Aunque en aquel entonces dejó entrever que le había sido infiel con la RBD, ahora busca hacer su vida.

En junio de 2021 ambos afirmaban que querían tener hijos, pero al parecer no estaban destinados para ello, y ahora ha confesado sus planes a futuro, mientras su ex se encuentra a solo meses de convertirse en padre.

Martín mantiene un romance con Hugo Catalán con quien se ha dejado ver muy enamorado y con planes a futuro, por lo que no descarta llegar nuevamente al altar y convertirse en madre.

Claudia Martín y su deseo de ser madre

A sus 33 años confesó que pese a que en estos momentos no considera convertirse en madre, ha decidido que al llegar a sus 35 congelará sus óvulos en caso de aun no haber recibido la llegada de la cigüeña para evitar riesgos en el futuro.

“Siempre he querido ser mamá, soy muy niñera, los bebés y los niños me siguen mucho, me da mucha ilusión. ‘Es una realidad que a los 35 años es más difícil tener hijos y si yo llego a esa edad y aún no estoy embarazada, esta sería una gran opción” , dijo.

Con respecto a una posible llegada al altar aseguró que el compromiso de llegar al altar no es prioridad para su novio, aunque ella no descarta volver a vestirse de novia, pero prefiere que todo fluya.

“Él es anti todo, lo tradicional, el mundo, creo que el tiempo ya dirá , pero tampoco diría que no me voy a volver a casar, yo nunca me voy a cerrar al amor”, finalizó.