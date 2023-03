¿La nueva Madonna mexicana? Así apodan a esta influencer mexicana y muchos están indignados

Los youtubers e influencers se han convertido en parte de la cultura popular en internet. Es así como figuras como Kenia Os o Lele Pons se han colado en las listas musicales a nivel internacional con sus canciones. Kimberly Loaiza también ha sido una de las más populares por su extravagante estilo de vida y su propuesta musical y lo reafirmó con el estreno del nuevo reality show de talento de Televisa, Mi famoso y yo.

El programa tiene como objetivo que un grupo de artistas acompañen en su camino hacia el estrellato a seis niños que sueñan con ser famosos. Kimberly fungirá como juez y aunque recién comenzó la transisión, ya dejó ver que es la más cotizada.

La artista arrancó con una presentación, volviéndose tendencia en redes sociales pues muchos la han coronado como “la Madonna mexicana”.

El título dividió opiniones pues mientras que los fans aseguran que es la mismísima “Reina del Pop” por su extravagancia y la forma en la que se desenvuelve en el escenario, otros lo consideran “una ofensa” pues señalan que Kimberly no tiene “el suficiente talento”.

Ya nos puso a bailar @KimberlyLoaiza_ y esto apenas está comenzando 🙌🏻🙌🏻🙌🏻 ¿Les gustó la presentación de nuestra consejera? #MiFamosoYyo 🎙 pic.twitter.com/qvDE6Lo6fc — Mi Famoso y Yo (@mifamosoyyo) March 20, 2023

“Se nota que está generación no conoce lo que es un verdadero artista...ni a los talones le llega jamás en su vida a una gran estrella como Madonna, Jamás!!! si quiere puede ser la reina pero de su casa”. “Qué bromas ... el que lo invento tendría que estar dañando para ser semejante comparación bueno no le llega ni al tacón”. “PORFAVOR hay NIVELES esa mujer no canta ni en la regadera”. “Pero madonna, si canta en vivo, y sin tanto autotune”. “¿Quién es Kimberly Loaiza?”. “A ver entiendan kimberly canta autotune Madonna no. No comparen. No inventen Madonna tiene experiencia y está ni al caso”, expresaron.

Kimberly Loaiza la más popular entre los niños

Mientras internautas pelean por el título que se le ha dado a Loaiza, los pequeños concursante de ‘Mi famoso y yo’ dejaron claro que estaban ahí para conocer a su ídolo.

Todos somos su número de fan de @KimberlyLoaiza_, al igual que Nathalie #MiFamosoYyo pic.twitter.com/ko8aCnM7Tn — Mi Famoso y Yo (@mifamosoyyo) March 20, 2023

Tal fue el caso de Nathalie, la primera niña en salir al escenario que enseguida le dijo a Adal Ramones, conductor del show, que su sueño era bailar con Kimberly Loaiza. La youtuber y cantante de inmediato se paró de su lugar para pasar al escenario junto a la pequeña, quien la abrazó con una gran sonrisa.

¿De dónde salió Kimberly Loaiza?

Su nombre completo es Kimberly Guadalupe Loaiza Martínez y nació en Mexicali pero desde los nueve años se mudó a Mazatlán, Sinaloa. Fue en 2016 cuando publicó sus primeros videos y es que como muchos influencers del momento, Kim comenzó en Youtube haciendo tutoriales de maquillaje, retos y vblogs en los que motraba su día a día.

Actualmente tiene 25 años y es una de las estrellas de TikTok de habla hispana más seguida, con cerca de 60 millones de usuarios. Junto con su esposo Juan de Dios Pantoja, lanzó su propia compañía de telefonía móvil, Space.

Kimberly pronto probó suerte en la música y se ha colocado en las listas de popularidad con temas como: ‘Después de las 12′, ‘Me Perdiste’, ‘Incondicional’, ‘No seas celoso’, ‘Mejor sola’, entre otros.