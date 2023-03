“¿Quién es Melissa Galindo?”: Famosas hablan de Kalimba y “desconocen” a quien lo acusa

Kalimba ha vuelto a estar envuelto en polémica por acusaciones de agresión sexual por parte de una cantante con la que estaba trabajando. Se trata de Melissa Galindo, cantautora originaria de Culiacán, Sinaloa de 34 años y ex concursante de La Voz México.

Fue a través de un video en su cuenta de Instagram que Melissa relató cómo Kalimba la acosaba constantemente, la tocaba y le hacía propuestas indecorosas.

La sinaloense relató que el intérprete le había ofrecido lanzarla como cantante pero que esto la llevó a vivir situaciones incómodas como que en una ocasión, regresando de una fiesta, este comenzó a tocarla.

“Camino a mi hotel en la camioneta, yo me subí e iba atrás del copiloto, iba manejando un chofer y estaban sus músicos... Kalimba al lado mío. Yo iba sentada normal y me agarró la rodilla”, dijo. “De pronto sentí que algo tocó mi vagina, su mano la recorrió hacia mi vagina, entré en shock, me cerré y no dije nada porque dije capaz fue sin querer para qué hago un lío ahorita”.

Posterior a esto, tuvo varios encuentros con él en los que la volvió a tocar indebidamente y hasta le propuso tener sexo. “Me vuelve a agarrar la rodilla y me vuelve a decir lo mismo sobre que tenía muy buenas noticias sobre mi disco y el show (...) Volví a sentir la mano hacia arriba, esta vez sentí que volvió a subir los dedos y además de alcanzarme la vagina, se movió. Me shockeé”, apuntó sobre una vez que Kalimba llegó por ella en estado inconveniente.

A raíz de estas acusaciones, las opiniones han estado divididas entre quienes han mostrado apoyo incondicional a Melissa y quienes la señalan por “querer fama”.

Famosas han hablado del caso

Tras el estallido de la polémica, Kalimba se presentó con los OV7 en Las Vegas y aprovecharon para mostrar su apoyo. Fue su compañera Mariana Ochoa quien tomó la palabra señalando las acusaciones como “difamación”.

“Esta persona que tenemos aquí (Kalimba), hombro con hombro y que también nos ha puesto su hombro para llorar. Si alguien ha respetado a estas compañeras de trabajo, si lo hemos visto crecer somos nosotras. Yo quiero darle las gracias por esta empatía como ésta, porque tiene un corazón de oro”, dijo.

Y continuó mientras Lidia Ávila abrazaba al intérprete, visiblemente afectado. “Él va a saber cómo demostrar con amor y con hecho y pruebas las mentiras que a veces otras personas. Es difícil porque soy mujer y estoy a favor de los derechos de las mujeres y he peleado por ello, pero no se vale salir a difamar”.

Alessandra Rosaldo también dio su opinión del caso y sorprendió a todos

Alessanda Rosaldo, quien en los últimos años ha trabajado de cerca con Kalimba en el 90s Pop Tour, fue cuestionada por Venga la Alegría, sobre la situación que está viviendo el cantante. Al mencionar a Melissa Galindo, la vocalista de Sentidos Opuestos se mostró desconcertada pues no sabía de quién hablaban.

“Hijole, igual y no me vas a creer, pero no sé de qué me estás hablando, no tengo absolutamente nada qué opinar porque desconozco el tema, prefiero no opinar del tema… no sé de qué hablan, ¿quién es Melissa Galindo. No tengo idea de qué me están hablando, no sé quién es Melissa Galindo y no sé qué está pasando”, destacó.

Eso sí, Rosaldo destacó el gran apoyo que ha tenido Kalimba por parte de los OV7. “Me parece maravilloso que se defiendan entre compañeros, ellos son hermanos de vida, llevan toda la vida trabajando juntos, si alguien conoce a Kalimba son precisamente sus compañeros de OV7 y me parece hermoso que se apoyen unos a otros, claro”, señaló.