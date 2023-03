Profesor de baile de Shakira sorprende en TV y reveló detalles de la cantante: confesó que le dijo de Piqué

El programa de Cuatro, ‘First Dates’, tuvo un visitante especial y no tan esperado. Recibió al instructor de zumba de una cantante de talla internacional como Shakira. El profesional del baile llegó para encontrar el amor, pero sacó provecho y se llevó los focos con los detalles que reveló de la colombiana.

Profesor de zumba de Shakira revela detalles íntimos

Juanma no perdió tiempo en contarle a Carlos, el presentador del programa, los detalles íntimos de Shakira.

Cuando se sentó en la barra, lo primero que dijo fue “Soy cantante y bailarín”, afirmó el barcelonés.

“Aparte de bailar en espectáculos, también doy clases de zumba y fui profesor de esa disciplina de Shakira”, agregó para sorpresa del presentador, quien inmediatamente se sorprendió. “¡Qué me dices! ¿De Shakira?”, señaló el presentador.

“No me podía imaginar que Shakira necesitara clases de baile”, respondió sorprendido Carlos Sobera, tras la revelación de Juanma, quien, además, le dijo que la cantante colombiana era “guapísima”, “simpatiquísima” y que bailaba “fenomenal”.

“Iba a su casa a darle clases particulares en Esplugues (Barcelona) porque no quería estar con gente”, explicó el profesor de baila.

Juanma estuvo de invitado en First Dates

El invitado reveló qué “me lo puso muy fácil porque quería mucho trabajo de cardio, me exigía montar coreos. También me preguntó que de donde era”.

“Le contesté que catalán y ella me dijo que no se creía que lo fuera porque ella estaba casada con uno y no se movía así. Ahí lo dejo...”, dijo riéndose Juanma antes de conocer a su cita.

El programa siguió y de manera inmediata, llegó Javier, vestido una falda porque “son diferentes como yo. Hoy en día nada tiene sexo, todo es actitud”, afirmó.

Su tarjeta de presentación fue “tipo intenso, divertido, elocuente y, si me dices que no, te pierdes toda una aventura que podemos emprender juntos”, dijo el hombre.