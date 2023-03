“¿No estaba embarazada?”: Nadia Ferreira recibe duras críticas tras foto en sexy traje de baño

Nadia Ferreira sigue compartiendo cada vez más, momentos maternales a través de las redes sociales, y que, desde que anunció la llegada de su primer bebé junto a su esposo, Marc Anthony, el pasado día de San Valentín, la modelo había compartido poco, pero ahora cambió de parecer.

Nadia Ferreira con estilo playero deslumbra un elegante atuendo

La modelo paraguaya deslumbró con elegancia y estilo, como solamente alguien de su profesión podría, atuendos y conjuntos con colores en tendencia, apostando por diferentes texturas, entre algunas de esas, las transparencias, con las que resaltó en uno de sus últimos modelajes de trajes de playa, demostrando así, que la maternidad puede ser muy sensual.

La modelo, de 23 años, ha publicado imágenes donde dejar ver su barriga en crecimiento, pero son pocos los atuendos que ha mostrado en redes sociales, utilizando mayormente las historias de Instagram.

Nadia Ferreira compartió una foto de una de sus campañas más populares para la marca Botanical Beach Babes, donde es posible notar un gran cambio en su panza.

Su fotografía generó revuelo en Instagram

El look que muestra es un ‘Night Swim One Piece’ con valor de poco más de $5, 174 pesos mexicanos, aproximadamente 275 dólares americanos. Es una pieza que favorece y resalta la sensualidad de las curvas, y deja la suficiente piel al descubierto para dejar algo a la imaginación. Además, ayuda a ocultar ciertas cosas que no se quieran ver.

Combinó el traje de baño con un kimono negro, un collar dorado y aretes de perla. Su maquillaje consistía de tonos marrones y labios glossy nude, mientras que su cabello tenía un peinado de aspecto mojado.

Sin embargo, su publicación generó opiniones divididas en Instagram. Internautas comenzaron a criticar su manera de alimentarse durante el embarazo, y el hecho que estuviese escondiendo su barriga.

“Hasta que encontré en traje de baño que me hará disimular la panza” “La ropa que tiene puesta hace, que tengamos una ilusión óptica. Por eso queda disimulada la pancita”. “No estaba embarazada?”. “La importancia de una buena nutrición durante el embarazo y ser muy profesional al posar”, son algunos de los comentarios.