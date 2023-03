Leticia Calderón celebra el cumpleaños de su ángel Luciano: superó los embates de la vida

La famosa actriz mexicana, Leticia Calderón, es una mujer ejemplo para muchas generaciones por su fortaleza y su lucha a las adversidades que le ha tocado enfrentar en la vida.

Su meta profesional la ha cumplido a cabalidad y superándose cada día más.

En su vida personal cumplió su sueño de ser madre, pero su fuerza y coraje de los personajes que le tocó interpretar, la sacó a la realidad y se enfrentó al momento que los médicos le informaron que su hijo Luciano tenía síndrome de Down.

Lejos de quedarse de brazos cruzados y de derrotarse ante ese momento, Lety tomó la decisión de enfrentar esta realidad, aprender de ella para educar a su hijo con discapacidad y convertirlo en un hombre de bien, independiente y con metas a futuro.

Un camino con obstáculos que terminó en felicidad plena

“Desde que nació Luciano me di a la tarea de investigar (…) soy obsesiva y he sido obsesiva como mamá. A mí me dijeron ‘tienes un niño con síndrome de Down’, ‘¿Qué es eso?, ¿Cómo se le hace?’ (…) Desde los tres meses mi hijo tiene terapias y he trabajado con él día y noche hasta la fecha”, comentó en noviembre de 2020.

El camino para la interprete de Esmeralda no fue nada fácil, pero ahora goza de una felicidad porque logró sacar a Luciano adelante, fruto de su relación con Juan Collado.

El hijo de Lety ya es un hombre, terminó su preparatoria, va a la Universidad Anáhuac, donde se prepara para la licenciatura de Gastronomía y Nutrición, aun cuando ambicionaba estudiar Medicina.

19 años de amor se celebra a lo grande

Recientemente Lu, como lo llama cariñosamente su familia, celebró sus 19 años. Lety y su segundo hijo, Carlo Collado, no solo lo levantaron de la cama con Las Mañanitas, también lo sorprendieron con globos y un espectacular desayuno.

En los posts que publicó la actriz mexicana en su cuenta de Instagram hay varios videos e imágenes de la celebración familiar, donde Luciano disfrutó su fiesta sorpresa con globos con su nombre, un pastel de chocolate y al grito de su deseo de “ser feliz”.

“Amor. Llegaste a esta tierra para enseñarme que lo verdaderamente importante es sonreír y a vivir sin miedos. Ojalá todas las familias tuvieran un hijo como tú, serían intensamente felices y este mundo sería mejor. Te amo”, escribió Lety a su hijos con varias imágenes de lo que ha sido el desarrollo a lo largo de sus 19 años.