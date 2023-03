“Lo volvería a hacer”: Piqué presume su felicidad con Clara Chía, su mejor venganza contra Shakira

Gerard Piqué ha sabido cobrar venganza contra Shakira, tras convertirse en el hombre más odiado de la farándula por su infidelidad con Clara Chía, la cual regresó a la colombiana a los micrófonos para drenar su rabia al ser traicionada.

Para nadie es un secreto el apoyo mundial que recibió la cantante al sufrir de la peor manera las mentiras del padre de sus hijos y aunque él ha decidido no hablar al respecto, se ha encargado de lanzar algunas indirectas.

Piqué presume lo feliz que está junto a Clara Chía

Aunque Piqué ha soportado él chaparrón de críticas y señalamientos en su contra por infiel, sigue remarcando que no le importan las habladurías al asegurar que no intentará limpiar su imagen, pues actualmente está más feliz.

La indiferencia y algunos dardos han sido su mayor venganza contra Shakira, pese a que fue él quien le fallo a la relación.

El catalán no solo renunció a su familia, sino también a su carrera como futbolista al retirarse solo meses después de anunciar su nuevo romance, pero dice estar tranquilo con los cambios que ha enfrentado.

“Estoy muy feliz. Ha habido cambios en mi vida y he sabido preservar la felicidad… sigo haciendo lo que quiero...fiel a mí mismo”, dejando claro que priorizó su estabilidad emocional.

Por si fuera poco aclaró que está rodeado de la gente que lo quiere y que de verdad le importan.

“La gente que me preocupa y la que quiero es la que me conoce. El resto no me importa...mi energía es estar con los míos y darles lo que tengo”, recalcó al diario El País.

Piqué más desafiante que nunca

El exfutbolista se ha mostrado desafiante luego de hablar sobre la session de Shakira donde intentó dar lecciones de padre, al asegurar que solo vela por el bienestar de sus hijos y aclarar que volvería a exponer a su hijo Milan a las pantallas, pese a la voluntad de su madre.

“Nada me hace más feliz que hacer feliz a mi hijo. Lo volvería a hacer. Parece que tenga más años de los que tiene. Cada uno toma las decisiones que cree las mejores”, asostuvo.

Recordemos que Shakira lanzó un comunicado de rechazo, luego que Piqué sacara a su hijo Milan en medio de un programa por la Kings League, su neuva liga.