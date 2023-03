Melissa Galindo denunció a Kalimba: a esto se dedica ella y así se conocieron

Kalimba ha vuelto a estar en medio del ojo del huracán pues ahora enfrenta una nueva denuncia por acoso sexual, esta vez por parte de la cantante Melissa Galindo.

Los hechos ocurrieron en 2020 y según relató Galindo a través de un video en Instagram, recién decidió romper el silencio para prevenir que otras mujeres pasen por lo mismo.

Galindo agregó que poco después de firmar, el integrante de OV7 la invitó para abrir uno de sus shows en Monterrey y que tras este, la invitó a cenar junto a otras personas.

Galindo continuó el relato señalando que en el lugar, Kalimba ya estaba tomado y que querían seguir festejando en un antro, a lo que ella se negó. “Camino a mi hotel en la camioneta, yo me subí e iba a trás del copiloto, iba manejando un chofer y estaban sus músicos...Kalimba al lado mío. Yo iba sentada normal y me agarró la rodilla”, dijo.

Después de esto, la cantante comenzó a salir con alguien y que Kalimba no hizo más con ella.

Tiempo después, cuando terminó la relación, el cantante la llamó varias veces al igual que de su mánager. Cuando contestó, se dio cuenta que estaban en mal estado y que la estaban invitando a una fiesta que rechazó.

El miedo de Galindo estaba en que sabían donde vivía y que llegó a recibir amenazas a tal grado que tuvo que pedir seguridad extra en su edificio. En una ocasión llegaron a su casa en mal estado y los tuvo que regresar. En el camino, Kalimba estaba sentado a su lado y en un punto la abrazó, tocando su seno

“Pensé: ‘Fue sin querer, no me voy a malviajar, ni al caso, está borracho, viene toda su gente’ cero a salvo me sentía y me tapé. Me vuelve a agarrar la rodilla y me vuelve a decir lo mismo sobre que tenía muy buenas noticias sobre mi disco y el show (...) Volví a sentir la mano hacia arriba, esta vez sentí que volvió a subir los dedos y además de alcanzarme la vagina, se movió. Me shockeé”, apuntó.