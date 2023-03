Jamie Lee Curtis abusó del bótox y estas fotos prueban que le fue mejor aceptando sus arrugas

Jamie Lee Curtis ganó su primer Oscar gracias a su papel en la cinta Everything Everywhere All at Once. La estrella se perfiló como una de las favoritas durante la temporada de premios y finalmente obtuvo la preciada estatuilla dorada en la categoría de Mejor Actriz de Reparto.

Durante su emotivo discurso, Curtis, de 64 años, se aseguró de recordarle al mundo sus raíces en Hollywood y el hecho de que sus difuntos padres nunca llegaron al podio.

“Sé que parece que estoy parado aquí solo, pero no es así. Soy cientos de personas”, dijo Curtis, antes de enumerar a sus compañeros de trabajo en “Everything Everywhere All at Once”, y agregó: “Acabamos de ganar un Oscar”.

El camino no ha sido fácil para Curtis y ella misma ha dicho recientemente que es momento de hacer a un lado el término “nepo baby”, el cual se refiere a que las personas que “nacen con palancas”.

La actriz tocó fondo cuando estaba catapultándose a la cima

Curtis es una de las actrices más queridas de Hollywood por su gran talento histriónico y brutal honestidad, siempre aferrada a sus ideales y transparente respecto a lo que se vive en la industria.

Es así como en varias ocasiones no ha temido hablar de los momentos más oscuros de su vida, como cuando casi toca fondo por una terrible adicción.

A principios de la década de los 2000, la actriz probó el bótox y la liposucción, lo que le generó una adicción a la Vicodina que a su vez la le detonó una fuerte depresión.

Curtis dse ha referido en varias ocasiones a lo peligroso que fue crecer en la industria y cómo ésta alteró la percepción de su imagen. “Me sacaron grasa de debajo de los ojos porque estaba en una película y estaba hinchada... Y puedo recordar al camarógrafo diciendo: ‘No puedo fotografiarla’”.

El evento traumático la llevó a la actriz a someterse a una cirugía plástica. “Recuerdo estar mortificada”. También se avergonzó por su apariencia mientras filmaba Perfect de 1985 junto a John Travolta.

Aceptar el paso del tiempo

La actriz que actualmente tiene 63 años, aprendió a aceptar el paso del tiempo, lo que implica abrazar sus arrugas y patas de gallo.

“Me hice una cirugía plástica. Puse Botox en mi cabeza. ¿El Botox hace que la gran arruga desaparezca? Sí. Pero luego te ves como una figura de plástico”, dijo en una entrevista con Today.

En otra ocasión dijo para Fast Company que la cirugía plástica “es como darle una motosierra a un niño pequeño’, que ‘una vez que te metes la cara, no puedes recuperarla”.

Por supuesto en el camino le ha advertido a otras personas que no caigan en las trampas de los estándares de belleza. “No se metan con su cara”, dijo a Today.

Jamie Lee Curtis no teme decir que la verdadera clave de la belleza y la juventud “eterna” está en llevar un estilo de vida saludable y aceptar el paso del tiempo.