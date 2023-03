Ganó el Oscar pero es criticada por no estar casada: así la historia de Michelle Yeoh y su novio

Michelle Yeoh ganó el Oscar a la mejor actriz por su protagónico en Everything Everywhere All at Once en los 95 Premios de la Academia. Esto la convirtió en la primera mujer de ascendencia asiática en obtener la estatuilla en la categoría de actuación principal y la quinta persona de ascendencia asiática en ganar un Oscar.

“Para todos los niños y niñas pequeños que se parecen a mí viendo esta noche, este es un faro de esperanza y posibilidades. Esta es una prueba para soñar en grande y los sueños se hacen realidad”, dijo Yeoh en su discurso de aceptación.

Yeoh dedicó su Oscar a su madre y a “todas las mamás del mundo, porque realmente son las superheroínas y sin ellas ninguno de nosotros estaría aquí esta noche”.

La actriz, que actualmente tiene 60 años, también agregó un poderoso mensaje en torno a las barreras que impone la sociedad cuando una mujer llega “a cierta edad”. “Señoras, no dejen que nadie les diga que alguna vez han pasado su mejor momento”, dijo.

Y mientras que su madre estuvo siguiendo la ceremonia desde su natal Malasia, quien estuvo presente acompañando a Michelle fue su novio Jean Todt, de 77 años.

Todt estuvo sentado a su lado en todo momento, mientras aplaudía los éxitos de la película y posteriormente posaron juntos para las fotos del recuerdo.

Si bien la actriz ha llevado una vida discreta y una relación en lo privado, las historias que han surgido tras su victoria la han llevado a ser cuestionada por no estar casada.

La historia de amor de Michelle Yeoh y su novio

Yeoh y Todt comenzaron a salir en 2004. En ese momento, Todt, quien es de origen francés, era gerente general y director ejecutivo de Scuderia Ferrari, la división de carreras de Ferrari.

Más tarde se convirtió en el director de la Fédération Internationale de l’Automobile (FIA), el organismo rector que gobierna muchos eventos de carreras, incluida la Fórmula Uno. Terminó su mandato como presidente en 2021.

Desde 2015, también se desempeñó como enviado especial de la ONU para la seguridad vial. Antes de convertirse en ejecutivo de carreras, el empresario era copiloto de autos de Rally. Su hijo Nicolas Todt, fruto de su anterior matrimonio, actualmente se mantiene activo en las carreras.

Yeoh, quien también ha tenido una sólida carrera en cine desde 1984, estuvo casada anteriormente con el empresario de Hong Kong, Dickson Poon. Se separaron en 1992 y luego la actriz tuvo una relación con Alan Heldman, un cardiólogo con el que llegó a comprometerse. El matrimonio no se concretó y fue hasta 2004 que Todt apareció en la vida de Michelle para bien.

El matrimonio ya no es prioridad para la ganadora del Oscar

Ahora que ha salido a la luz la historia de amor de Michelle y su novio, han surgido comentarios de internautas que la cuestionan por no haberse casado con él. Ante la sociedad, estar casi dos décadas con una persona y no tener un papel que “avala” el amor parece una blasfemia.

“Ahí no hay compromiso, sólo viven juntos”. “¿Entonces nunca se casó? Casi 20 años ohh”. “Debe haber alguna razón por la que no se ha casado”. “La mamá asiática seguirá preguntándote “¿por qué no te has casado todavía?”, se lee en redes sociales.

Lo cierto es que no todas las parejas tienen los mismos objetivos y para hay algunas para las que un papel de matrimonio no significa nada.

Michelle y Todt han formando una de las relaciones más estables del espectáculo y ambos cargan consigo los aprendizajes de sus matrimonios fallidos del pasado. Ciertamente llega un punto de la vida en el que se conocen, se entienden y saben que no necesitan estar “casados legalmente” para tener un compromiso sólido. Además, el estatus de Michelle no debería importar más que el hecho de que ganó un Oscar y rompió muchas barreras.