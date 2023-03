¿Eso fue una indirecta? Luego de meses de silencio, Piqué por fin se refirió a Shakira y su separación

La historia de Shakira y Piqué es por todos conocida mundialmente, el despliegue mediático que se ha hecho con el cubrimiento de la información desde que se empezaron a escuchar los rumores de separación, hasta su confirmación y todo lo que se ha desarrollado luego de esto, tienen hace meses a los fans y hasta a los desprevenidos pendientes de los hechos.

Este melodrama tiene dos puntos relevantes, el de la posible infidelidad por parte de Piqué con la joven Clara Chía y la del lanzamiento de la canción Music Sessions #53 por parte de la colombiana, en esta última la barranquillera se desahogó y le lanzó más de una puya a su ex y a su nueva pareja, algo que tuvo revuelo mundial, la convirtió en tendencia y sobre todo, dejó en claro la posición de la colombiana con lo sucedido.

Pero tras todo lo que ha sucedido, el que no ha dicho mayor caso ha sido el español quien suele evadir a los paparazzi y cuando le mencionan el tema Shakira suele salirse por las ramas, hasta ahora, pues el exjugador del Barcelona decidió tener una entrevista para la cadena RAC1, en un cara a cara con el periodista Jordi Basté. El deportista y empresario asistió al medio para hablar de sus negocios, su vida lejos del fútbol profesional y claro, lo sucedido con Shakira

¿Qué dijo Piqué de la colombiana?

El periodista le preguntó tratando de romper el hielo “¿Has escuchado la canción famosa?” a lo que el catalán respondió “sí, sí obviamente”, luego con cierta incomodidad procedió a decir “no quiero hablar del tema, no creo que toque, yo creo que las personas al final tenemos una responsabilidad, sobre todo los que somos padres, de intentar proteger a nuestros hijos, y a partir de aquí no quiero decir nada al respecto, cada uno toma las decisiones que cree oportunas y no tengo ganas de hablar más del tema, porqué creo que al final lo único que quiero es que estén bien”.