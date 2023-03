Conoce a Melissa Barrera, la mexicana coprotagonista que conquistó en ‘Scream 6′

Nueva York es el nuevo escenario donde se desarrolla la última entrega de la película de terror Scream 6, que es protagonizada por la mexicana Melissa Barrera, junto a Jenna Ortega. La azteca ha demostrado que tiene un gran talento, que la llegó a triunfar en diversas plataformas del entretenimiento, desde concurso de canto, pasando por novelas, hasta el cine.

Melissa se convirtió en un modelo a seguir para todas las mujeres y artistas emergentes, que pueden ver en ella que sí se puede llegar lejos, a pesar de los obstáculos y las críticas. La actriz de 32 años inició su carrera en el 2011 cuando participó en reality show de talento La Academia, ene TV Azteca. Pero fue una de las primera en abandonar el programa.

Pero esto no la detuvo ni amilanó su ímpetu, por lo que dos años más tarde grabó su primer álbum y también el tema musical de la novela Tanto amor, junto a Kalimba. También participó en varios melodramas como “Siempre tuya Acapulco”, “La mujer de Judas” y “La Otra cara del alma”. Así como en la serie Club de cuervos.

Mas, Melissa quería más y en el 2018 empacó su maleta y se mudó a Los Angeles (Estados Unidos), donde su carrera como artista de Hollywood despegó.

Triunfo en Estados Unidos

La también cantante afirmó en una entrevista que el primer contrato que firmó en Estados Unidos, tras varias audiciones, fue para la serie Vida, donde le dio vida a Lynn Hernández, una joven mexico-estadounidense que junto a su hermana, de quien está distanciada, debe enfrentarse al duro pasado y revelan la identidad de su madre.

En una entrevista la programa Ventaneando, el año pasado, manifestó que “Vida” le ayudó mucho para cerrar ciclos: “Me sirvió como terapia todo lo que estaba viviendo el personaje lo iba viviendo yo también. Esas relaciones rotas que yo también tenía. Tuve que estar desnuda emocionalmente frente a la cámara. Me pedí perdón a mí misma, porque soy dura conmigo, (...) que no es mi culpa nada de las fricciones que he tenido en mi vida”.

Fueron tres temporadas, que se extendieron hasta el 2020, para luego dar paso a “Sigue respirando”, que se estrenó el año pasado. Esta es una serie de seis episodios en la que interpreta a Olivia “Liv” Lozano, que sobrevive a un accidente aéreo ocurrido en un un lugar inhóspito de Canadá.

Del drama al terror

La histriona hizo una pausa en el drama para incursionar en el mundo de cine del terror al encargar a Samantha Carpenter, en la franquicia Scream 5 en el 2022 y Scream 6, junto a Jenna Ortega, que se estrenó en USA el pasado 10 de marzo y este 31 de marzo se estrenará en Latinoamérica.

“No lo siento como un cambio tan grande, es como parte de una evolución de mi, como pasos naturales que siempre he querido ir escalando en la carrera, y se ha dado de una forma muy orgánica y una manera en la que me siento orgullosa. Nunca me imagina ser parte de Scream porque nunca vi un latino en las cuatro películas anteriores. Fue una sorpresa que me dieran el papel”, le contó al canal de Youtube Los 40, el año pasado.

Este 2023 no solo lo comenzó con Scream 6, sino que le sigue la cinta de drama “All the world in the sleeping”, donde interpreta a una joven madre que lucha contra las adicciones para conversar la custodia de su hija.

“Melissa Barrera ofrece una actuación increíble como una madre joven que lucha contra la adicción. Estamos orgullosos de ser el socio norteamericano de un drama tan contundente”, aseveró la directora sénior de adquisiciones de Gravitas, Danielle Gasher para el portal Deadline.

Melissa demostró que puede pasearse por el canto, el drama y el terror y ofrecer cada vez más mayor calidad en cada uno de sus papeles. Su mensaje para sus seguidores que jamás se dejen tumbar por las críticas y que lo hagan o dejen de hacer ahora no los definirá, pues hay miles oportunidades que la vida regala.