No solo con regalos: las veces que Enrique Iglesias demostró ser el mejor y más divertido papá

Además de ser uno de los cantautores españoles más famosos, Enrique Iglesias es también un dedicado padre para sus tres hijos con su pareja, la tenista retirada y modelo rusa Anna Kournikova.

El cantante debutó en la paternidad con el nacimiento de sus mellizos, Nicholas y Lucy, en diciembre de 2017. Tres años después, en enero de 2020, la pareja recibió a su tercer bebé: la pequeña Mary.

Desde que se estrenó en esta faceta, el intérprete de éxitos como Dímelo ha aseverado que su vida cambió para siempre pues ahora sus retoños son su prioridad y su mayor fuente de felicidad.

“Cuando los veo me ponen de buen humor, aunque tengan un mal día y estén chillando y se estén peleando, me lo paso genial con ellos. Los últimos 3 años y medio de mi vida han sido extraordinarios, me la he pasado genial”, confesó en una visita al programa español El Hormiguero.

Asimismo, el famoso también ha demostrado ser un papá muy dedicado y que no escatima en absolutamente nada para que sus tres herederos crezcan seguros y rodeados de mucho amor.

Solo hace unos días resurgió un antiguo video en donde se puede ver a sus pequeños paseando contentos en un lujoso carro montable rojo que aparentemente les regaló junto a Kournikova.

No obstante, Iglesias sabe que para ser el padre que siempre ha querido ser y que sus hijos sean felices lo más importante no son los obsequios que pueda darles, sino el tiempo, amor y atención.

“Hay que tener paciencia, escucharles, mimarles, quererles, repetirles constantemente que estás con ellos, aunque no estés ahí físicamente y que siempre pueden contar contigo”, agregó en la emisión.

Por esto, el cantante procura organizar su agenda para pasar el menor tiempo posible lejos de casa y compartir cada segundo viable en su hogar en Miami con la hermosa familia que ha formado.

“Ser padre es algo que nunca me imaginé cómo iba a hacer, pero me siento muy afortunado y soy feliz cuando estoy con ellos y si no estoy arriba del escenario, definitivamente necesito estar en casa con ellos”, reconoció.

Las veces que Enrique Iglesias probó ser el mejor papá (y el más juguetón)

Aunque es reservado sobre su vida personal, el artista ha dado cuenta de su devoción como padre compartiendo en redes sociales imágenes de las muchas experiencias que comparte con sus hijos.

Con cada una de estas publicaciones, no solo prueba ser uno de los mejores papás del espectáculo, sino también uno muy juguetón que hace lo que sea por sacarles una sonrisa a sus niños.

Por esto, a continuación, te recordamos momentos en los que Enrique Iglesias ha probado lo extraordinario que es como papá y lo enfocado que está en darles una buena crianza con su pareja.

Un papá siempre presente

Una de las cosas por las que se puede concluir que Enrique Iglesias es un gran padre es porque ha demostrado estar presente en las vidas de sus hijos y no se pierde sus momentos importantes.

En febrero de 2020, lo probó cuando compartió las fotos del nacimiento de Mary. Las imágenes muestran al cantante al lado de su pareja apoyándola y recibiendo juntos el tercer fruto de su amor.

“Mi rayo de sol”, escribió al pie de una tierna instantánea en donde aparece cargando por primera vez a su hija menor. También agregó la fecha de nacimiento de la menor en la descripción.

De igual forma, desde el nacimiento de sus primogénitos, la celebridad ha estado con ellos cada momento posible y verlos crecer ha sido su mayor alegría, como él mismo ha confesado.

Disfrutando la cotidianeidad

El hijo de Julio Iglesias e Isabel Preysler también ha comprobado ser un padre que se involucra en su crianza de sus hijos y valora cada momento ordinario de la vida junto a sus tres pequeños.

De hecho, aunque no es muy activo en Instagram, su feed está lleno de esos instantes que comparte junto a sus herederos en la cotidianeidad, tal como ver partidos de fútbol en la televisión.

En abril de 2018, la estrella de 47 años subió un par de fotografías en donde sale viendo algunos juegos junto a sus gemelos, quienes tenían alrededor de unos cuatro meses en ese entonces.

Igualmente, ha compartido instantáneas en las que solo está acostado junto a sus hijos, descansando en el jardín mientras ellos juegan o llenándolos de besos en un día tranquilo en casa.

Pura diversión

Sin embargo, si hay algo que el galán ha expuesto en redes es lo divertido que es como papá. En el pasado, Enrique ha afirmado su deseo de ser un padre cool y de fácil acceso y lo está logrando.

¿La mejor prueba? Los muchos videos publicados en sus redes en donde está jugando con sus pequeños o haciendo monerías con el único objetivo de entretenerlos y hacerlos reír.

Entre estos, se encuentra un simpático clip en el que juega a que una corriente eléctrica lo recorre cada vez que Nicholas y Lucy tocan su pecho. Los niños no paran de carcajear en la grabación de 2019.

Asimismo, Iglesias ha subido videos en los que se deja ver bailando para los niños, columpiándolos, manejando un carro montable mientras ellos lo empujan y otras muchas acciones graciosas.