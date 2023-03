A sus 57, ‘La Gaviota’ acepta su edad: “No me quiero perder el espectáculo de mi envejecimiento”

La actriz colombiana, Margarita Rosa de Francisco, será siempre recordada como “La Gaviota” de la famosa telenovela “Café con aroma de mujer”. Una mujer que vivió no sólo de su talento sino de su belleza.

Por años, además de actriz, fue modelo, cantante, presentadora y hasta reina de belleza.

Sus ojos azules, su pelo abundante y su figura minuciosamente tonificada la llevaron a la fama siendo muy joven y la posicionaron como un ícono en Colombia.

Pero como toda mujer que pasa de los 40 años, entran en ese proceso de preocupación porque las arrugas comienzan a aparecer, el cuerpo cambia y los procedimientos estéticos son una tentación. Margarita pasó por ese momento y abusó muchas veces del bótox y de otras intervenciones.

Esa preocupación le llegó porque en el recuerdo del televidente, está la mujer impresionantemente escultural y con el rostro hermoso. De eso queda poco, pues a sus 57 años ya las arrugas se hacen visible y todo cambia.

El envejecimiento no me lo pierdo

Para muchos fue impresionante cuando hace un mes la colombiana publicó un video en su cuenta de TikTok exhibiendo sus canas y sus arrugas, mientras contaba que se cansó de ocultarlas y que de ahora en adelante le da la bienvenida a lo que ella llama “el espectáculo de su propio envejecimiento”.

La publicación ya lleva más de 7 millones de vistas y encaja perfectamente las palabras de una mujer que no sólo es actriz, sino estudiante de Filosofía y defensora de los procesos naturales que viven las mujeres y de cómo la industria del entretenimiento promociona la belleza y olvidan que no dura para siempre.

“Yo me he preguntado cuál es el terror a la vejez y por qué los medios, tengo que hablar siempre de los medios porque son los que promocionan la juventud, por qué le tienen tanto miedo sobre todo la vejez de la mujer. Esa es la más amenazante”, reflexionó de Francisco en entrevista a la BBC Mundo, quien destaca que es miedo a la cercanía de la muerte.

No fui feliz en mi juventud, pero ahora si lo soy

Pero “La Gaviota” dice que a los 57 está viviendo una de las épocas más felices de su vida. “Yo de joven nunca fui feliz, fui absolutamente miserable. Ahora me siento francamente dichosa”.

“Bueno, dentro de lo que un ser humano puede tener, pues uno sabe que hay días buenos y malos. Pero puedo decir que casi siempre me levanto y me despierto feliz”.

“Veo mi envejecimiento como una historia que me están contando. Y por eso dije en ese video de TikTok que yo no quiero perderme del espectáculo de mi propio envejecimiento, quiero ver cómo es, cómo ocurre todo, cómo ocurre ese deterioro en mi cuerpo, en mi cara, a pesar de que sigo haciendo ejercicio, me pongo mis cremas; pero no me quiero perder esa experiencia, así sea que me guste o no me guste”.