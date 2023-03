Por ser ‘mexicana’ la insultaron: la hija de Salma Hayek enfrentó dificultades en su niñez

Salma Hayek es sin duda un ícono de Hollywood y es que su actuación como Frida Kahlo, no hizo más que afianzar su lugar como una de las mujeres más talentosas y prometedoras de la industria, pero no solo eso, su figura destacó más allá luego de unir su vida con François-Henri Pinault, con quien tuvo a Valentina Paloma Pinault.

La actriz, además de tener un amplio portafolio de películas y trabajos destacados en su carrera compartiendo con otros talentos como Adam Sandler, Joe Magianello y hasta Marc Anthony, se colocó como una de las mujeres líderes de la industria de la moda, tras casarse con el CEO de grupo Kering, quienes tienen la batuta de importantes marcas de moda como Gucci, Saint Laurent, Balenciaga y Alexander McQueen.

Su vida parece como un sueño, excepto que, para poder acceder a todo este glamour, Salma Hayek tuvo que enfrentar duras críticas por su origen mexicano y libanés, algo de lo que tampoco quedó exenta su hija Valentina Paloma Pinault.

“Vengo de México, cariño. Cuando eres mexicana y árabe en Estados Unidos... digamos que es un largo camino hasta alcanzar la cumbre. No había nadie cuando yo llegué, y ahora hay muchos más de los nuestros”, explicó Hayek al Evening Standard.

Valentina Paloma Pinault: las dificultades que enfrentó la hija de Salma Hayek

Hace unos días, Valentina Paloma Pinault, desató opiniones divididas luego de que apareciera en la Semana de la Moda en París, donde muchos habrían expresado su desacuerdo por la serie de ‘cirugías estéticas’ que se había hecho con tan solo 15 años, entre otros comentarios aparecieron comparaciones entre ella y su madre Salma Hayek, calificándola como ‘nada agraciada’ entre otras críticas.

Lamentablemente, para la hija de Salma Hayek, no es la primera vez que recibe insultos y críticas, mostrando lo mal que está la sociedad al meterse con niños y en este caso jóvenes, pues fue durante su infancia que vivió en carne propia el bullying.

Fue cuando tenía 8 años, que Valentina fue agredida por un niño, a lo que Salma Hayek, sorprendida por el comportamiento de la madre al no callar a su hijo, decidió retirarse de ese lugar.

“Mi hija fue insultada por otro niño. Insultos racistas. Intenté amablemente hacer que el otro niño se callara, pero no había manera. Y su madre no intentó hacer nada para pararle, me pareció todo una locura. Tuve que coger a mi hija de la mano y marcharme de allí para que la situación no empeorara”, explicó Hayek a la revista Society.

La reacción de la hija de Salma Hayek a los insultos