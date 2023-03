¿No solo Clara Chía? Tiktoker reveló que Piqué le propuso una aventura cuando seguía con Shakira

La exposición mediática en la que ha quedado expuesto Gerard Piqué ha dado pie a que salgan a la luz sus videos y experiencias más controversiales en redes sociales. Al parecer nadie le perdona que le haya sido infiel a Shakira y tampoco las actitudes de desposta que ha tenido, al punto de insinuársele descaradamente a más de una.

Una usuaria de TikTok ha revelado cómo el exfutbolista del F.C. Barcelona le propuso a su hermana en 2019 hacer un trío en la discoteca Otto Zutz de Barcelona.

Piqué y su propuesta indecente a una tiktoker

La usuaria llamada Cristina Duzzi relato que el incómodo momento vivido con Piqué le había sucedido a su hermana luego de una salida con unos amigos.

“De cuando Piqué le propuso un trío a mi hermana, sí Piqué, el de Shakira”, dijo.

La joven siguió contando que su hermana fue abordada por un guardaespaldas de Piqué, “y le dice que Piqué quiere unir las mesas y si están dispuestas de como que unir los 2 vip y, sabes, seguir pasando la noche”, narra.

Según nos cuenta esta chica, Piqué estando con Shakira le propuso un trío a su hermana pequeña y a la amiga de su hermana.👇🤔😟😇 pic.twitter.com/uLVGvPVsMC — 𝗔𝗻𝗮 𝗱𝗲 𝗔𝘂𝘀𝘁𝗿𝗶𝗮 🇪🇸 (@anadeaustria_) March 9, 2023

Según ella su hermana tenía apenas 19 años cuando recibió la propuesta indecente por parte del que era en aquel momento pareja de Shakira.

“Este mismo hombre se acerca y le dice, bueno, que Piqué está muy interesado en hacer un trío con ustedes dos, y ella es como que no, nosotras solamente queremos una foto con él”, sostuvo.

La respuesta negativa habría molestado a Gerard quien se habría negado a tomarse una foto con ellas.

La versión de la joven involucrada

Unas horas después de su publicación, su hermana, quien habría sido la protagonista del suceso también usó sus cuenta para detallar cómo sucedieron las cosas.

“Cuando Piqué me propuso un trío cuando yo apenas tenía 18 años. Nosotros entramos a la discoteca normal, teníamos un VIP, y el grupo de Piqué estaba en otra mesa, en otro VIP como más cerrado que es para famosos. Nos llega un seguridad y les tengo que preguntar, porque Piqué está preguntando si puede mover la mesa aquí con ustedes”, dice.

La usuaria que llamada Federika explicó que el famoso estaba junto a su hermano y otros amigos y tras unir las mesas Piqué se niega a hacerse una foto con ella en el local pero le propone “sacarse la foto en el after”.

La versión de Federika apunta a que el supuesto “after”,sería en una de las casas de él “donde se arman unas fiestas súper buenas”.

“Después él se me acerca y me dice como que mira, y ahí me hace la propuesta, no te gustaría que hiciéramos un trío con tu amiga”.

La joven mencionó que para ella “fue un trauma total” y que se fueron del local.

Sin embargo, su relato se ha puesto en duda por distintos internautas, quienes notaron las incongruencias de la historia relatada por las dos hermanas, como es que una comenta que tenía 19 años y la afectada asegura que tenía 18.

Además, una relata que la propuesta la hizo el guardaespaldas y Federika indicó que fue Piqué directamente.

Tras el revuelo que han causado los videos de las hermanas, ambas decidieron eliminar sus declaraciones de sus cuentas en TikTok.