Sebastián Caicedo y otros famosos que no han entendido nada: a la mujer no se le felicita

¿Alguna vez has felicitado a una mujer por el Día Internacional de la Mujer? Si lo has hecho, quizás no ha sido lo más adecuado y que no es un día para celebrar sino para conmemorar. Ciertamente, el movimiento necesita el apoyo de todos sin embargo, el haber nacido mujer no debería ser algo por lo que se nos debería felicitar.

En redes sociales varios famosos -hombres y mujeres- compartieron poderosos mensajes para conmemorar la lucha pero no faltaron aquellos que desearon “feliz día”.

Sebastián Caicedo

“Hoy no debería ser un dia deberia ser todos los días del año. Mujeres, feliz día, feliz día para ustedes. Gracias por enseñarnos tanto, por aguantarnos tanto por darnos tanto ejemplo. A todas esas mujeres guerreras que sacan tantos hogares con ese sacrificio ese tezón, con esa resiliencia de verdad que son una inspiracipin para todos nosostros. Mujeres, dios las bendiga y gracias por hacer que la vida sea más bonita. Dios me las bendiga y sí se vale soñar. Feliz día de la mujer”, dijo el actor en una historia de Instagram.

Posteriormente, Caicedo compartió otra historia en la que hace mención de una tienda en la que encontrarán “los mejores regalos para este día”.

Toni Costa

“Feliz día de la mujer a todas las mujeres del mundo en especial a las mías”, mencionó el bailarín en un Instagram Story donde además etiqueta a su hija Alaïa, su novia Evelyn, su hermana y su sobrina. También incluyó un sticker en el que se lee “feliz día internacional de la mujer”.

Érika Buenfil

“Feliz día bueno dicen que no pero sí, feliz día”, dijo Érika Buenfil en una historia de Instagram.

Poncho de Nigris

“Hoy es el día internacional de la mujer con razón me aparecieron recuerdos ahí. Gracias a las mujeres que hacen posible que funcionen las cosas, que dan vida y son un complemento importantísimo del hombre. Que las mujeres ven muchas cosas que los hombres no pueden ver y que las mujeres obviamente no ven cosas que el hombre pueden ver pero somos el complemento perfecto. Arriba las mujeres. Las queremos ver triunfar, que se realicen y sean chingonas para que se sientan bien. Feliz día”.

El significado del 8M y por qué no debes felicitar a las mujeres

El Día Internacional de la Mujer tiene sus raíces en el movimiento obrero de mediados del siglo XIX, un contexto de gran expansión y turbulencia en el mundo industrializado en el que la mujer empezó a tener un papel relevante.

Este día es una conmemoración de todo lo que se ha hecho en nombre de los derechos de las mujeres. El objetivo de días como estos no es hacer volar la luz del sol en el trasero de los demás, sino crear debate público y acción en torno a un tema.

La tragedia del 25 de marzo de 1911. Sólo ocho días después de haber logrado la puesta en marcha de su iniciativa, más de 100 trabajadoras textiles, en su mayoría mujeres inmigrantes, fallecieron en el incendio de la fábrica Triangle Shirtwaist de Nueva York. Las pésimas condiciones de trabajo quedaron expuestas.

Hay que recordar que las mujeres no podían votar, hacerse cargo de su economía personal, acceso a la educación ni a atención médica, sin mencionar la violencia obstétrica, los matrimonios forzados y más faltas a sus derechos que hoy en día siguen existiendo.

No, el 8M no es para felicitar a las mujeres “en su día”. No es regalarles flores ni decirles que son “la creación más bella”. No hay que reducir los logros de las mujeres a que son madres o a su labor en el hogar. Es un día para recordar a quienes han luchado, para informarse, investigar, leer y hablar de la causa para que todos se involucren en ella con conciencia. Todos seguimos aprendiendo y cada quien lucha desde su propia trinchera-.