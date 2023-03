Toma respiro antes de ver la fotografía de Chayanne en traje de baño que causa revuelo en redes sociales

Una vez más, Chayanne acaparó la atención de todos, luego de que en redes sociales se hiciera viral una fotografía inédita del cantante que fue tomada en los años 90′s, haciendo así que se recordara el por qué al cantante se le conoce como “el papá de todos” desde el inicio de su carrera.

Todo empezó en el momento que el artista puertorriqueño decidió realizar una dinámica con sus seguidores, en donde le pedía subir memes de él, ya que en internet hay muchos. “Abro hilo de los mejores memes que me han hecho ¡Quiero verlos todos!”, publicación que tuvo bastante la receptividad, y ante la cantidad de respuestas que hicieron sus fans, un poco después Chayanne colocó la imagen de una almohada con una de sus fotografías.

“He visto que subieron muchos memes con esta almohada, ¿Quién la tiene? manden su foto con la suya”, dicta la publicación. “Parece que el único qué falta por tener una almohada de Chayanne chiquito soy yo”, comentó en otro de los tuits.

Sin embargo, eso no fue lo que llamó la atención, pues en el intercambio de imágenes fue que surgió la fotografía en donde aparece con una fanática en la playa en donde deja ver su pack al mostrar los cuadritos de su abdomen.

He visto que subieron muchos memes con esta almohada, ¿Quién la tiene? manden su foto con la suya 😂 pic.twitter.com/vva4NC7Cyh — CHAYANNE (@CHAYANNEMUSIC) February 26, 2023

La fotografía de Chayanne en traje de baño

Fue la usuaria Jocelyn Corada quien publicó la fotografía que inmediatamente se hizo viral aen redes sociales. “Y el mejor recuerdo. Haberme encontrado en la playa con Chayanne en 1996. A mis 23 años. Inolvidable. Gracias por tu simpatía y cariño. Con esa foto me he lucido por décadas. Y no existían redes sociales así que guardada como hueso de Santo”, indica.

De esta manera, los comentarios de halagos tampoco se hicieron esperar, indicando que, a pesar del paso del tiempo, Chayanne sigue tan guapo como en sus inicios.