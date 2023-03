Lucerito Mijares elogia a su mamá sin filtros y nos enseña el valor de transmitir el amor propio

A sus 18 años, Lucerito Mijares es tan talentosa, inteligente y elocuente como su madre, Lucero Mijares, de quien ha recibido el mejor ejemplo posible en todas las áreas.

No solo en lo artístico o en lo familiar, sino también en la propia relación que mantiene con su cuerpo, pues la mexicana se ha esmerado mucho en transmitirle el amor propio.

Algo, que quedó plenamente de manifiesto en las últimas declaraciones de la joven ante los medios. La futura cantante fue consultada sobre la opinión que tiene al ver a su mamá posar sin filtros ni maquillaje en redes sociales, llevándose todos los aplausos.

El gran mensaje de amor propio de Lucerito Mijares, inspirada en su mamá

“Es increíble que mi mamá, como otros artistas, pueden entrecomillas atreverse a subir estas fotos sin filtro”, comentó la estrella en ascenso, de acuerdo con People en Español.

“Me parece que mi mamá se ve guapísima con o sin filtro, lo que sea, en pijama, como sea”, agregó, probando que es la mejor fan de su famosa progenitora y que la admira tal como es, sin necesidad de recurrir a tratamientos estéticos para lucir más guapa.

Sin duda, un verdadero modelo de educación basado en lo que somos y no en cómo lucimos, algo que ya había manifestado tiempo atrás cuando recibió críticas por no ser “tan guapa” o “tan estilizada” como la protagonista de telenovelas.

“Me siento muy a gusto con mi forma de ser, mi cuerpo, todo, claro un poquito de ejercicio no nos haría mal a nadie, pero estoy muy cómoda”, dijo Lucerito hace semanas.

“Los comentarios me dan exactamente igual, sé que hay algunos que no son verdad, me dan lo mismo, yo sé cómo soy yo y la gente ajena no me conoce al 100%”, añadió.