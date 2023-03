Tania Rincón: así conoció a su esposo, de quien ahora se divorcia

No ha transcurrido una semana del anuncio de separación de Andrea Legarreta y Erik Rubín, cuando una nueva ruptura en el medio artístico se suma a la lista. En esta oportunidad se trata de Tania Rincón, presentadora del programa Hoy, en Televisa, quien anunció que su matrimonio con Daniel Pérez llegó a su fin luego de compartir 16 años juntos, 11 como casados.

La pareja usó sus redes sociales para hacer el anuncio este 28 de febrero y manifestaron que todo el proceso se está desarrollando en armonía, pero que aún así no deja de ser doloroso. Tanía, en la emisión del programa de este miércoles 1 de marzo, detalló que Pérez abandonó el hogar el pasado domingo 26 de febrero y que esta decisión la tomaron en enero.

También manifestó que tanto sus dos hijos: Patricio y Amelia, como ella, fueron a conocer el nuevo hogar de Pérez, como una señal de que el bienestar de los niños es lo primordial en este proceso de duelo para toda la familia.

Ella aprovechó las cámara de su programa de televisión para agradecerle a su expareja por todo lo que le había dado en tantos años: “Estoy tranquila, pero sobre todo estoy feliz porque sé que no nos equivocamos tú al elegirme y yo elegirte a ti. Dicen que si quieres conocer a alguien pues divórciate de él y pues yo estoy conociendo más a Dani y agradecida”.

También explicó que “hay un proceso que primero comienza con enojo, que pasa por la frustración, que pasa por la tristeza, por muchas horas de terapia, de muchas pláticas. No nos casamos pensando en que esto iba a acabar un día, nos casamos para toda la vida, y de por sí él y yo vamos a tener ese vínculo para toda la vida porque compartimos dos hijos maravillosos”.

Cómo fue la historia de amor de Tania Rincón

Tania y Dani se conocieron en el 2006 en una discoteca, en donde unos amigos en común los presentó. Ella le contó a Yordi Rosado que al principio no hubo ningún interés, pero a medida que el tiempo fue pasando, pues empezó a haber atracción, especialmente porque él no la trataba diferente por el hecho de que ella fuera famosa y trabajara para FOX.

Le relató a Rosado que lo que más le gustó de Pérez fue que su personalidad era muy distinta a la suya: “Era un tipo muy seguro, resolvía los conflictos de una manera diferente, era muy centrado, yo muy gritona, siempre quería tener la razón, me encantaba que me rogaran, que me persiguieran”.

“Éramos de mundos completamente opuestos, pero me gustaba mucho eso. Empezamos como en agosto y en enero compró el anillo y en junio me dio el anillo. (...) Ha habido muchos momentos complicados. (...) En 16 años de relación se te acaban los temas de conversación”, le confesó a Yordi, para luego un mes más tarde anunciar que todo el matrimonio se acabó.