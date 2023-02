“Es una terrible tóxica”: conductor de TV critica a Shakira por seguir cantando sobre Piqué e indigna a las redes

Shakira sigue siendo tendencia en los titulares principales del Internet, y es que la artista barranquillera no deja de enviar indirectas a su antiguo esposo, Gerard Piqué, tras su mediática ruptura que le ha servido para componer la última sesión de Bizarrap, y ahora ha repetido la fórmula ganadora con su nuevo arte de la mano de Karol G.

Shakira y Karol G siguen siendo tendencia mundial

“TQG” (Te queda grande) es el título de la nueva producción musical de Shakira y Karol G, la misma que tiene cientos de referencias hacia las ex parejas de ambas, Piqué y Anuel. Sin embargo, el nuevo himno de las colombianas, no ha sido del agrado para algunos.

El conductor, actor y exfutbolista peruano Yaco Eskenazi, no dejó pasar la ocasión y comentó acerca de la nueva canción de las colombianas, la que no es de su gusto y se atrevió a criticarla.

Durante la emisión de “Estás en todas”, Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi, se hicieron eco del lanzamiento de “TQG” y comentaron frentes a las cámaras sobre el tema, que ya es todo un éxito en las plataformas digitales. Mientras que la modelo estuvo a favor de la colaboración de las artistas colombianas, el conductor criticó de manera dura la canción.

Su nuevo éxito “TQG” no es del agrado de todo el mundo

“Yo siento que es una terrible tóxica, yo amaba a la Shakira del disco rosadito y el de ‘Pies descalzos’, de ahí en adelante ya no soy tan fanático. Esta versión de Shakira de despecho no me gusta. Yo no veo a Piqué ofendido, ah. Mostró cómo la ha superado, superadísima está”, comentó el actual presentador de América TV.

Después de los comentarios de Eskenazi, seguidores de Shakira se encargaron de tomar el asunto es sus propias manos e hicieron tendencia el nombre del presentador para atacarlo en las redes sociales por atreverse a criticar a Shakira.

“El Yaco se indigna con Shakira, pero nunca lo vi indignado por el ampay de sus amigos de pichanga con ciertas reporteras de televisión. ¿Qué opinan ustedes?”, “3 hectárea de pepino nos interesa la opinión de Yaco Eskenazi”, “Yaco…. Tu opinión no importa”, son algunos de los comentarios.