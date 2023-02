“Claramente te hablan Evelyn”: Adamari Lopez advierte de una posible venganza al estilo de Shakira

Adamari Lopez es una de las presentadoras más queridas de México gracias a su talento, jocosidad y cariño que irradia en cada uno de sus programas. Además, también se ha convertido en la reina de Instagram son sus divertidos reels con los que le saca carcajadas a sus seguidores, pero con los que también enciende debates por sus indirectas.

Aunque su vida profesional está llena de éxitos, no ha contado con la misma suerte en el plano amoroso tras un matrimonio fallido con Luis Fonsi y la polémica separación con Toni Costa luego de haber tenido a su hija Alaia.

Es por ello que ha bromeado al respecto a través de sus redes sociales, sobre una posible venganza al mejor estilo de Shakira, quien le ha dedicado distintas canciones a Gerard Piqué por haberle sido infiel.

¿Adamari Lopez le cantaría a Toni Costa y Evelyn Beltrán?

Aunque Lopez y Costa no contaron las razones que los llevó a tomar la decisión de separarse, son muchos los rumores que han surgido sobre una presunta infidelidad por parte del bailarín con Evelyn Beltrán, su actual pareja, y ahora la boricua ha aumentado las sospechas.

“Qué suerte tiene mi ex de que yo no canto”, dice en un principio la cantante y luego termina coreando una parte de la canción de Shakira con Bizarrap: “Una loba como yo no está pa’ tipos como tú”.

De igual manera, le pidió ayuda a los internautas para saber como sería el título de su posible tema y fueron muchos los que asociaron su indirecta a su ex pareja y su nueva novia.

“Evelyn, ahí te hablan porque clara-mente esto es para ti”, “Adamari sí sabe facturar, no como las que vienen a criticar”, “Adamari no ha hablado, pero con esto ya dijo todo”, “Exacto. Que de gracias que no cantas, pero tú sigue facturando”, comentaron.