Erik Rubín explota ante acusaciones de infidelidad: así lo defendieron sus hijas

Luego de haberse colocado como una de las parejas más sólidas del espectáculo en México, Andrea Legarreta y Erik Rubín anunciaron su separación, luego de poco más de veinte años de matrimonio.

A pesar de que los dos se unieron a la lista de los pocos artistas que han llevado de una forma madura su relación, muchos han rumoreado y especulado las posibles causas, pese a que la pareja ya había declarado al respecto de su separación a través de un comunicado en sus redes sociales, alegando que, no hubo nada más que la simple transformación del amor.

Y la verdad es que ninguno de los dos ha dejado de hablar de una forma amorosa respecto al otro, dejando entrever que esa posibilidad de que quizá la pareja vuelva en algún punto del tiempo no queda descartado.

Erik Rubín responde ante acusaciones de infidelidad

Erik Rubín y Andrea Legarreta se colocaron en el ojo del público y los medios luego de anunciar su separación, y es que a ambos se les ha relacionado con otros famosos del medio del espectáculo mexicano; el caso del ex Timbiriche no sería la excepción.

Inmediatamente, se comenzaron a destapar supuestos videos de Rubín, en momentos que parecían comprometedores, o al menos así lo hicieron parecer muchos medios y hasta algunos usuarios en internet, pese a que nunca se confirmó ninguna relación extramarital por parte del cantante.

Aun así no tardaron mucho en relacionarlo, sobretodo con dos personalidades en especial, el primero de ellos Apio Quijano e integrante de Kabah, lo mismo sucedió con Tania Hernández Gándara, una influencer originaria de Chihuahua con quien se le vio bailando muy ‘pegadito’ durante una fiesta en Tulum.

Los rumores de estas supuestas infidelidades no cesan y a pesar de lo que ya se mencionó por parte de la ahora ex pareja, Andrea Legarreta y Erik Rubín no han dejado de estar en el foco de los medios.

Hijas de Erik Rubín y Andrea Legarreta muestran apoyo a sus padres

Tras las acusaciones de infidelidad y de hasta relacionarlo con Apio Quijano, Erik Rubín, ‘explotó’ y salió a desmentir todo aquello que se estaba rumoreando acerca de él, con un breve video a través de su Instagram oficial, donde fue directo y tajante, comentando que, se le relacionó con compañeros del 90′s Pop Tour, en específico refiriéndose a Melissa y el integrante de Kabah, a lo que comentó que si se le había visto muy cerca de ellos no fue por otra cosa más que por el mismo show y que, incluso, su compañero Benny Ibarra también lo hacía.

“Terminé mi matrimonio porque ahora tengo una relación con el Apio porque en un momento del show nos cantamos, nos acercamos y hacemos como que nos besamos”.

Por otro lado, las hijas de Erik Rubín y Andrea Legarreta, han mostrado esa unión y apoyo hacia ambos padres, dejándoles mensajes de amor en sus redes sociales y esto no es todo, pues su conexión familiar la acentuó la conductora de ‘Hoy’ cuando platicó acerca de como las jóvenes habían tomado la decisión, mostrando madurez no solo de ellos como pareja también de Mía y Nina.