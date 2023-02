Destronó a Regé-Jean Page: 5 sexys fotos de Jesse Williams que prueban por qué es el galán del momento

Regé-Jean Page es uno de los actores más sexys y exitosos, pero parece que lo destronaron y es que Jesse Williams se ha convertido en el galán del momento.

El actor y modelo estadounidense ha participado en diferentes series y películas como Grey’s Anatomy y recientemente lo vimos en Tu casa o la mía, como el galán de la película.

El actor dio vida a Theo, un escritor que se enamoró de la protagonista, Reese Witherspoon, pero aunque ella no le correspondió, se ganó el corazón de todas.

Te recomendamos: ¿Avery y April juntos? Lo que reveló Jesse Williams sobre su aparición en Grey’s Anatomy

Por eso, llegó a destronar a Regé, quien fue el galán de Netflix, por mucho tiempo, y se ha convertido en el favorito, y estas fotos prueban por qué.

Las fotos de Jesse Williams que desatan pasiones y suspiros en redes

Jesse Williams tiene 41 años y actualmente está soltero, pues se divorció en el 2020 de Aryn Drake-Lee tras 8 años de matrimonio.

A través de sus redes encanta con su belleza física, con su cuerpo tonificado y sus ojos claros que enamoran a más de una.

Además, tiene un gran estilo, encantando con cada uno de sus looks con los que prueba que es todo un galán como chaquetas de cuero, suéter sin mangas y maxi abrigo.

“Dios pero que hombre tan bello”, “él es la perfección hecha hombre”, “papasito, esos ojazos dios mío”, “pensaba que no podía haber uno mejor que Regé, pero Jesse dioss”, “es que mira esos ojos verdes, me enamoro”, y “de los actores más sexys, me encantaaa”, son algunos de los comentarios que se leen en redes.

Te recomendamos: ‘Tu casa o la mía’: todo lo que debes saber del filme de Reese Witherspoon y Ashton Kutcher

Pero, sin duda, más allá de su figura, lo que más encanta a sus fans son los ojos verdes, y en algunas fotos publicadas en sus redes se pueden ver de cerca, hechizando con su mirada.

Jesse prueba que no solo los jóvenes enamoran, los de 40 también desatan suspiros, y se convierten en el ‘crush’ de muchas, como pasó recientemente con él.