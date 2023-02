El pasado miércoles 22 de febrero, y tras casi 23 años de matrimonio, la presentadora de televisión Andrea Legarreta y el músico Erik Rubín, anunciaron su separación mediante un comunicado oficial, donde señalaron lo siguiente, “Nuestra historia de amor continúa en familia, como padres de nuestras amadas hijas, que son lo que más amamos en la vida y a las que estamos enseñando que una separación de pareja, no es una separación de familia”.

Tras esto, varios rumores sobre lo que pudo haber pasado entre ambos artistas comenzaron a surgir, donde incluso se hacía alusión a una posible infidelidad por parte de Erik Rubín, con uno de sus compañeros del 90s Pop Tour, Apio Quijano de Kabah.

Los videos de Erik Rubín y Apio Quijano “besándose” dicen era "puro jugeteo" que causaron polémica esta seria la razón de la separacion de Andrea Legarreta. pic.twitter.com/HhCq1RTa9W — Fernando Diaz (@fdiaz2050) February 23, 2023

Mientras que otros más señalaron que el causante de la ruptura habría sido el actor chileno Cristián de la Fuente con quien Andrea Legarreta le habría puesto el cuerno al cantante y actual integrante de Timbiriche, Erik Rubín, detallaron durante el programa ‘Chisme No Like’.

Sin embargo, la expareja aseguró que pusieron fin a su relación hace más de cinco meses, aunque recientemente realizaron un viaje familiar a Tokio, Japón; y señalaron que no hubo ningún tercero en discordia para así evitar malentendidos con la prensa y sus seguidores.

Andrea Legarreta se va de ‘Hoy’ tras separarse de Erik Rubín

Tan solo un par de días más tarde, durante la transmisión en vivo de ‘Hoy’ del viernes 24 de febrero, Andrea Legarreta reveló que se va del programa matutino, aunque solo por un par de días, para evitar que se comience a especular que lo hizo tras anunciar su separación de Erik Rubín.

“Me voy a ir a Colombia, porque no vengo ni lunes, ni martes, para que luego no anden diciendo”, dijo la presentadora de televisión y agregó que regresará a programa ‘Hoy’ el próximo miércoles 1 de marzo. Cabe señalar, que no especificó con quienes hará este viaje pero se cree que será con sus dos hijas, Mía y Nina.