Andrea Legarreta responde a los haters que señalan a Erik Rubín de serle infiel con un hombre

El anuncio de separación de Andrea Legarreta y Erik Rubín tomó a todos por sorpresa pues ambos eran considerados una de las parejas más estables del espectáculo. Los artistas estuvieron juntos por más de veinte años, formando una familia unida al lado de sus hijas Mía y Nina.

A pesar de que siempre se mostraron como una pareja ejemplar, la mala fama de “conquistador” y “mujeriego” de Erik ensombreció su relación en varias ocasiones.

Si bien aún se desconocen las causas de su separación, los famosos aseguraron que no existe nada turbio ni malo detrás y que se trata una decisión que tomaron en conjunto desde hace cinco meses. Eso sí, en redes sociales han circulado evidencias de infidelidades que según internautas podrían haber sido un detonante.

“No es un pleito, no existe nada malo, ni turbio y la única razón es la transformación del amor en pareja”, se lee en el comunicado.

El ex integrante de Timbiriche ha sido parte importante del 90s Pop Tour, show conformado por los grupos más emblemáticos de los noventas como Kabah, JNS, Sentidos Opuestos y más. Si bien Timbiriche no estuvo presente como grupo, Erik Rubín aceptó ser invitado especial por temporadas.

Aunque el intérprete siempre ha sido muy bien recibido por el público, ha tenido varios momentos “candentes” sobre el escenario con el Apio Quijano, integrante de Kabah. En los shows, Rubín participa en uno de los números del grupo pero mientras cantan, queda muy cerca del Apio hasta el punto de besarse, despertando cuestionamientos en torno a su orientación sexual.

En más de una ocasión el intérprete ha negado faltarle al respeto a su matrimonio con Andrea Legarreta. El propio Apio Quijano también envió un contundente mensaje a las acusaciones que lo involucran. “Me cansa mucho que me metan en chismes y en cosas; me da flojera el tema. Yo no tengo nada que ver con Erik y Andrea más que los respeto, los admiro, los quiero bien y punto”, contó el integrante de Kabah y agregó que lo que sucede en el escenario es “puramente actuación y ya”.

La conductora ha hablado abiertamente de su ruptura, tanto en el programa Hoy como frente a los reporteros que la abordan. Sin embargo, se había mantenido callada respecto al tema de que Erik le habría sido infiel con otro hombre.

“Es absurdo, la verdad he procurado no ver casi nada, cuando me topo con algo es porque a la mejor me metí a las redes y a la mejor ahí estaba la nota. La verdad es que me parece que hay gente que es muy mala, me parece que hay gente muy cruel, sin empatía y a la mejor sus propias historias de vida han sido duras, entonces prefieren: ‘ven cómo no existe el amor, no es real’. Respeto mucho a la comunidad gay pero Erik es quien menos tiende a ser gay. Si la gente quiere pensar en eso y le da paz, que piensen lo que quieran”, dijo.